Jan Böhmermann veröffentlicht ESC-Parodie: „Allemagne Zero Points“

„We've killed millions / but never kill it / We don't do dancers / we do Panzers“ singt Böhmermann in dem 80s-Synthie-Pop-Track.

Am 13. Mai findet das Finale vom Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool statt und für Deutschland tritt dieses Jahr die Hamburger Dark-Rock-Band Lord of the Lost an. Die Hoffnung: Endlich mal mehr als null Punkte holen. Die Bilanz der vergangenen sieben Jahre ist traurig – Deutschland wurde dreimal vorletzter, sowie dreimal letzter Platz. Anlässlich des bevorstehenden ESC und mit Blick auf die früheren Niederlagen hat Jan Böhmermann nun einen eigenen, inoffiziellen Song-Beitrag zur Veranstaltung veröffentlicht: „Allemagne Zero Points“.

Der 80s-Synthie-Pop-Track parodiert nicht nur Deutschlands regelmäßige ESC-Downs, sondern auch die verbrecherische Geschichte und gesellschaftliche Ereignisse des Landes. So singt Böhmermann etwa auf Englisch: „We’ve killed millions / but never kill it / We don’t do dancers / we do Panzers“. Im Refrain heißt es dann: „Allemagne Zero Points (Three Words So Tender) / Germany Zero Points (Unconditional Surrender)“.

Im dazu veröffentlichten Video mimt Böhmermann den ehemaligen The-Smiths-Sänger und Solokünstler Morrissey, indem er mit Haartolle und Blumenstrauß auftritt, wie man es von Morrissey bei seinen Performances aus den 1980ern kannte. In anderen Sequenzen tanzt der Satiriker mit weißem Anzug und Fliege neben mehreren Tänzer:innen, die mit Flaggen verschiedener europäischer Länder bemalt sind.

Jan Böhmermann mit „Allemagne Zero Points“:

Am 8. Mai kündigte Böhmermann das Stück bereits auf Instagram an. Er schrieb: „Gemeinsam mit einem internationalen Songwriter-Team aus fünf europäischen Ländern habe ich in den vergangenen sieben Monaten den ERSTEN NACHHALTIGEN offiziellen deutschen Beitrag zum europäischen Songwettbewerb #eurovision2023 erschaffen.“ Er fügte hinzu: „Inspiriert haben mich meine beiden musikalischen Leitplanken, der Singer/Songwriter @ollipolli73 und der 2017 bei einem schrecklichen Interviewunfall mit dem @spiegelmagazin ums Leben gekommene, britische Sänger Morrissey.“