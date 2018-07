Loudly Launch Night – Wir verlosen Tickets!

Loudly Launch Party in der Berliner Location Mein Haus Am See

„Loudly“ ist eine brandneue App, die Musik, Video und Menschen vereint. Das Ziel ist eine direkte Verbindung von Musikern und Fans, insbesondere in einer wachsenden Remix-Kultur wie man sie in Berlin findet. Natürlich muss so eine Veröffentlichung mit einer Party bedacht werden, die am 09. August ab 20:00 Uhr in Mein Haus Am See in Berlin-Mitte stattfinden wird. Dahinter steht das gleichermaßen musik- und technikbegeisterte Team von JAM – Just Add Music, das bereits mit der App „Music Maker JAM“ auf sich aufmerksam gemacht hat. Mit „Loudly“ gibt es nun noch eine Möglichkeit, Musik zu entdecken, sich mit gleichgesinnten Leuten zu verbinden und selbst künstlerisch aktiv zu werden.

Ein vielfältiges Programm

Was in der App digital passiert, wird bei der Party ins Analoge verlagert. Leute kommen zusammen und hören Musik, sie tauschen sich aus und erleben Live- und DJ-Sets von Künstlern wie Catnapp, Adore Adore und Vinny Lunar. Catnapp etwa mischt R&B mit Breakbeats, Drum and Bass mit Techno und verziert das Ganze mit eindrucksvollen Vocals. Einen kleinen Vorgeschmack liefert ihr Boiler Room-Set:

https://www.youtube.com/watch?v=dzGHBQ3Dr0w&t=741s Video can’t be loaded: Catnapp Boiler Room Berlin Live Set (https://www.youtube.com/watch?v=dzGHBQ3Dr0w&t=741s)

Vinny Lunar schlägt eine andere Richtung ein. R&B trifft auf Soul und elektronische Sound-Landschaften, die er selbst produziert.

https://www.youtube.com/watch?v=ypg8QxIo9Ug Video can’t be loaded: Vinny Lunar – Dare (https://www.youtube.com/watch?v=ypg8QxIo9Ug)

Das gesamte Line-up:

Catnapp

Adore adore

Vinny Lunar

Click Click

Slick Walk

Jamie Palta

Interviews mit den Musikern und ausgewählten Gästen erweitern das Erlebnis. Zusätzlich wird das gesamte Event per Livestream im Internet übertragen.

Ihr wollt an dem Abend dabei sein und das Programm mit Freigetränken genießen? Beantwortet einfach folgende Frage im Formular und Ihr seid im Lostopf:

Aus welchem Land stammt Catnapp?

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Deine Lösung



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 01.08.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.