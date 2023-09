Macklemore blitzt am Berghain ab und darf nicht im Techno-Club feiern

Nach seinem Lollapalooza-Gig wollte Macklemore im Berghain tanzen gehen, scheiterte aber an der Tür.

In seiner fast 20-jährigen Karriere hat es Macklemore schon auf viele Bühnen auf dieser Welt geschafft. Die Tanzfläche des Berliner Techno-Clubs Berghain bleibt ihn aber wohl versagt. Denn als der Rapper nach seinem Gig auf dem Lollapalooza Festival im Olympiastadion (10. September) dort feiern wollte, ließen ihn die Türsteher nicht rein.

Macklemore hatte keine Chance im Berghain

Das Berghain, das 1998 im Stadtteil Friedrichshain eröffnet wurde, ist bekannt für seine strenge Einlasspolitik. Bis heute ist es für viele Feierwütige schwer an Türstehern wie Sven Marquardt vorbeizukommen. Auch US-Star Macklemore musste trotz (oder vielleicht wegen) seines Promi-Status‘ draußen bleiben.

Der „Thrift Shop“-Rapper weilte am Wochenende vom 9. bis 10. September in der Hauptstadt, da er als einer der Headliner auf dem Lollapalooza Festival 2023 auftrat. Um den gelungenen Gig vor ungefähr 60.000 Zuschauer:innen gebührend zu zelebrieren, wollte der 40-Jährige in dem berüchtigten Club das Tanzbein schwingen. Jedoch scheiterte Macklemores Versuch.

Immerhin nahm er die Situation mit Humor. In einer Instagram-Story, in der Macklemore sich selbst und einen Bekannten vor dem Berghain filmte, kommentierte er ironisch: „Wenn du abgelehnt wirst, wenn du versuchst, ins Berghain zu kommen … 1/4 in meiner Karriere“.

Viel Grund zum Ärgern hat der Grammy-Gewinner aber nicht, denn schon ganze andere Stars schafften es nicht ins Berghain. So musste auch der reichste Mann der Welt und Twitter-Umbenenner Elon Musk draußen bleiben, als er sein Glück im Jahr 2022 an der Tür probierte. Wobei dieser die Ablehnung wohl persönlich nahm und hinterher behauptete, überhaupt gar nicht vorgehabt habe, wirklich in den Club zu wollen. Ein übergroßer „PEACE“-Schriftzug an der Wand habe den Tesla-Besitzer nämlich gestört.