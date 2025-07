Macklemore beim Deichbrand: Festival hält trotz Kritik an Auftritt fest

Macklemore sagt Konzert in Dubai ab: Protest gegen den Sudan-Krieg

Das Deichbrand Festival in Niedersachsen hält an seinem Booking fest. Der US-Rapper Macklemore soll am 20. Juli zur Hauptzeit auftreten, trotz öffentlicher Kritik und Antisemitismusvorwürfen. Hintergrund für Kritik sind unter anderem Aussagen und Inhalte des Künstlers zum Nahostkonflikt. Doch sein Headliner-Slot beim Open Air scheint ihm sicher.

Reflexion statt Absage

Der umstrittene Musiker, der bereits seit längerem eine pro-palästinensische Haltung vertritt und sich mehrfach kritisch zur israelischen Politik geäußert hatte, präsentierte unter anderem im September 2024 in Seattle eine Fortsetzung seines sogenannten Protestlieds „Hind’s Hall“, das sich mit den humanitären Herausforderungen in Gaza befasst. Also ein weiterer Song, der laut Kritiker:innen antisemitische Inhalte transportiere. Auf seinem Instagram-Profil ist zudem ein Video mit der Aufschrift „Free Palestine“ angepinnt.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hatte den geplanten Auftritt im April als „unerträglich“ bezeichnet. Macklemores Sprache und Symbolik seien in Teilen „völlig unzweideutig“, so zitierte auch „Spiegel“.

Das Festival-Team reagierte nach eigenen Angaben mit Schulungen zum Thema Antisemitismus. In Zusammenarbeit mit der Bildungsstätte Anne Frank sowie dem Kooperationsverbund gegen Antisemitismus wurden Mitarbeitende sensibilisiert. In den Workshops ging es laut „Spiegel“ unter anderem um den Umgang mit israelkritischen Aussagen und deren Abgrenzung zu antisemitischen Positionen.

Die Bildungsstätte Anne Frank bestätigte auf Anfrage, dass Macklemores Texte Teil der inhaltlichen Auseinandersetzung waren. Das Festivalteam habe dabei laut „Spiegel“ „ernsthaftes Interesse“ an Reflexion und Aufarbeitung gezeigt. Gleichzeitig betonte die Bildungsstätte, dass solche Prozesse langfristig angelegt sein müssten. Eine direkte Stellungnahme von Macklemore oder seinem Management liegt derzeit nicht vor.

Festival äußerte sich öffentlich

Bereits im April hatte das Deichbrand eine Erklärung veröffentlicht, in der man jede Form von Diskriminierung, Hass und Gewalt verurteilte. Sollte eine Grenze zum Strafrecht überschritten werden, wolle man entsprechend reagieren.

Zum Festival am Flugplatz Nordholz in der Nähe von Cuxhaven werden 60.000 Besucher:innen erwartet. Rund 120 Künstler:innen und Bands werden dort vom 17. bis 20. Juli auftreten. Neben Macklemore treten auch Artists wie BHZ, Ski Aggu oder auch Culcha Candela auf.