Madame Tussauds enthüllt atemberaubende Rihanna-Wachsfigur

Amsterdam verneigt sich mit einem Wachsdouble vor der Style-Königin des Pop.

Madame Tussauds in Amsterdam präsentierte am 4. Mai stolz auf der eigenen Instagram-Seite eine brandneue Rihanna-Wachsfigur. Sie trägt einen auffälligen lilafarbenen Body und einen selbstbewussten Gesichtsausdruck.

„Madame Tussauds begrüßt stolz Rihannas Wachsfigur in unserer Attraktion“, heißt es in der Bildunterschrift. „Ihr wunderschönes Outfit basiert auf ihrem floralen Look für die Savage X Fenty Show im Jahr 2020! Besuchen Sie uns jetzt und treffen Sie die stylische Königin des Pop in Amsterdam.“

Zuletzt gab es einen leicht mysteriösen Auftritt Rihannas bei der Met Gala am 1. Mai. Dort erzählte sie auch, wie es ihr mit der zweiten Schwangerschaft ergeht. „Es ist so anders als beim ersten Mal!“, sagte sie. „Alles… kein Heißhunger, tonnenweise Übelkeit, alles ist anders. Aber ich genieße es, ich genieße es. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich energiegeladen.“

Vom neuen Album, das sie nach ihrer Super-Bowl-Performance andeutete, ist leider nicht mehr die Rede.