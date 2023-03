Rihanna bedankt sich bei Senior:innenheim für „Half Time Show“-TikTok mit Rosen

Foto: Getty Images for Roc Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

Immer nur Brettspiele, Bridge und um 18 Uhr ins Bett – das scheint nichts für das Senior:innenheim „Arcadia Senior Living Bowling Green“ im US-Staat Kentucky zu sein. Stattdessen hat sich das Heim einen TikTok-Kanal eingerichtet, auf dem die Bewohner:innen regelmäßig an lustigen Challenges teilnehmen, darunter einer Imitation von Rihannas ikonischer Halbzeit-Show beim diesjährigen Super Bowl.

In dem kurzen Video gehen mehrere ältere Damen in weißen Klamotten nacheinander aus dem Bild – bis letztendlich nur noch eine Seniorin in roten Kleidern und mit Mikro in der Hand zu sehen ist. Im Hintergrund läuft ein Remix von Rihannas Hit „Rude Boy“, den die 35-jährige Sängerin bei ihrem Comeback-Auftritt ebenfalls zum Besten gegeben hat. Das Reel wurde bisher mehr als 30 Millionen Mal angeschaut.

Schaut Euch das Video hier an:

Aufgrund der großen Popularität ist wohl auch der Popstar selbst darauf aufmerksam geworden – und hat dem Senior:innenheim kurzerhand hundert weiße Rosen sowie eine Nachricht geschickt, in der sie die älteren Damen für ihre Performance lobte. Und damit war sie nicht die einzige: Auch Jay-Z, der Chef von Rihannas Plattenlabel Roc Nation, schickte hundert Rosen.