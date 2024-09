Madonna: Dank Dolce & Gabbana gibt’s ein Kegel-BH-Comeback

Das Modelabel Dolce & Gabbana feiert die 90er-Ikone bei ihrer Show während der Mailand Fashion Week.

Am finalen Tag der Mailänder Fashion Week sorgte Madonna bei der Show von Dolce & Gabbana für Aufsehen. Halb verhüllt von einem schwarzen Spitzenschleier, der an einen ihrer bekannten Looks aus den 1990er-Jahre erinnerte, betrat sie die Modenschau am 21. September. Mit diesem Auftritt ehrte der Popstar nicht nur an vergangene Modetrends, sondern brachte auch ein Stück Modegeschichte zurück ins Rampenlicht – nämlich den Kegel-BH, den sie erstmals 1990 auf ihrer „Blonde Ambition“-Tour trug.

Dolce & Gabbana feiern Madonna als Fashion-Ikone der 90er

Bei der Show wurde die Damenmode-Kollektion für Frühjahr und Sommer 2025 präsentiert. Im Mittelpunkt standen Korsetts und taillierte Jacken, die den berühmten Kegel-BH noch einmal mehr als markantes Element hervorhoben. Das Designerduo Domenico Dolce und Stefano Gabbana würdigte damit die weibliche Figur – und die Hommage an Madonna war offensichtlich, auch wenn ihr Name nicht ausdrücklich genannt wurde.

Die Models trugen Perücken in Wasserstoffblond und stellten so eine direkte Verbindung zu Madonnas „Blonde Ambition“-Ära her. Diese Kollektion, die unter dem Titel „Italian Beauty“ lief, setzte auf klassische Farbkombinationen in Schwarz, Nude, Rot und Weiß, während Accessoires wie überdimensionale Kreuzohrringe die Outfits abrundeten.

Madonna nahm in der ersten Reihe des Events Platz, zusammen mit Supermodel Naomi Campbell und Victoria De Angelis von Måneskin. Ihr Schleier, mit einer goldenen, kristallbesetzten Krone befestigt, verdeckte sie dabei fast vollständig und schuf eine geheimnisvolle Aura um die Künstlerin. Nach der Show begrüßten Dolce und Gabbana sie persönlich und umarmten ihren Ehrengast herzlich.

Die EROTICA-Revolution

Die enge Verbindung zwischen der 66-Jährigen und den Designern reicht bis in die frühen 1990er-Jahre zurück, als Dolce & Gabbana Kostüme für ihre „Girlie Show“-Tour entwarfen. Diese Tour bewarb damals ihr provokantes Album EROTICA, das zusammen mit dem berüchtigten Bildband „Sex“ erschien. Die aktuelle Kollektion knüpft stilistisch an diese Ära an und feiert den exzentrischen, femininen Look, den Madonna geprägt hat.

Zudem wurden in der Show Parallelen zu Jean Paul Gaultiers berühmtem Spitz-BH sichtbar – einem Stück, das die amerikanische Sängerin zum Modestar machte. Obwohl Gaultier in der Show nicht erwähnt wurde, kommentierten Modekritiker:innen, dass seine Designs stark in die Kollektion eingeflossen sein müssen. Die neue Modelinie war somit nicht nur eine Hommage an Madonna, sondern auch eine subtile Anspielung auf Gaultiers Einfluss auf die Pop- und Modewelt.

Zum Abschluss der Modenschau war der Andrang groß, nicht nur wegen Madonna. Auch zahlreiche K-Pop-Stars zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Mailänder Modewoche endete damit in einem Moment der Nostalgie und zugleich der modernen Neudefinition von Stil – eine Kombination aus Vergangenheit und Zukunft der Mode.