Welche Musiker:innen denken wie „My Voice, My Choice“?

Bis Ende April läuft die EU-weite Bewegung „My Voice, My Choice“, die „sich für einen Zugang zu einer sicheren Abtreibung für alle einsetzt.“ Viele Musiker:innen stimmen dem zu.

Wer spricht sich dafür aus?

2022 ist in den USA ein Abtreibungsverbot in Kraft getreten. Und ein Verbot bewirkt nicht, dass keine Abtreibungen durchgeführt werden. Mit einem Verbot werden Abtreibungen unter lebensgefährlichen Bedingungen durchgeführt.

Dass Schwangerschaftsabbrüche als kriminell eingestuft werden, hat viele Musiker:innen dazu bewegt, sich für das Legalisieren davon auszusprechen. Darunter Billie Eilish, P!nk, Madonna, Taylor Swift, Phoebe Bridgers, Lady Gaga und Stevie Nicks. Letztere gab beispielsweise an, dass es „ohne ihren Schwangerschaftsabbruch ziemlich sicher kein Fleetwood Mac gegeben hätte.“

Fontaines DC unterstützen sogar die Bewegung „My Voice, My Choice“.

Und Halsey hat in einem Interview klargestellt, dass jede Person das Recht verdient, zu entscheiden, wann, ob und wie sie eine gefährliche und lebensverändernde Erfahrung machen wird.

Seit den 90ern machen sich Pearl Jam für das Recht, selbst zu entscheiden, stark.

Und Tupac sang seine Fürsprache

„And since a man can’t make one / He has no right to tell a woman when and where to create one / So will the real men get up?! / I know you’re fed up, ladies / But keep ya head up!“

(Und nachdem ein Mann keines machen kann / Hat er kein Recht, einer Frau zu sagen, wann und wo sie eines erschaffen soll / Also würden die echten Männer sich dafür einsetzen?! / Ich weiß, ihr seid es leid, das allein zu tun, Ladies / Aber haltet den Kopf hoch!)

Was braucht es?

Teil von „My Voice, My Choice“ zu sein, funktioniert so: Man hat nur online zu unterschreiben, um die Bewegung zu unterstützen. Konkret heißt das: Namen und Wohnadresse angeben und schon hat man die Bewegung unterstützt, teilnehmen können alle, die die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes besitzen und alt genug sind, um an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilzunehmen.

Außerdem: Die erforderlichen eine Million Unterschriften sind schon erreicht. Jetzt werden weitere 200.000 gesammelt, um mögliche Fehler bei der Einreichung der Unterschriften abzudecken. Als Fehler gilt z.B., dass eine Person, die keine EU-Staatsangehörigkeit besitzt, unterschrieben hat.

Um auf 200.000 zu kommen, braucht es noch ungefähr 50.000 Unterschriften.

Wer sich testen mag

„My Voice, My Choice“ haben ein kurzes Quiz veröffentlicht, es heißt: Weißt du mehr über Schwangerschaftsabbrüche oder Billie Eilish?

Wozu braucht es „My Voice, My Choice“?

„My Voice, My Choice“ hat hierzu Folgendes angegeben: „Mehr als 20 Millionen Frauen in der EU haben keinen Zugang zur sicheren Abtreibungsbehandlung. Das kann für Frauen nicht nur körperliche Schäden bedeuten, sondern auch eine große wirtschaftliche und psychische Belastung für sie und ihre Familien. Die stehen oft am Rande der Gesellschaft und können sich [eine Abtreibung geschweige denn ein Kind] am wenigsten leisten.“