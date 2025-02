Madonna kritisiert Donald Trump für Darstellung als „König der USA“

„Derzeit haben wir einen Präsidenten, der sich selbst als unseren König bezeichnet“, so Madonna.

Madonna hat sich in den sozialen Medien zu den aktuellen Aktivitäten des US-Präsidenten Donald Trump geäußert. Konkret geht sie in ihrer aktuellen Instagram-Story auf einen umstrittenen Beitrag des offiziellen X-Kontos des Weißen Hauses vom Mittwoch (19. Februar) ein. Auf einem gefälschten Titelblatt des Time-Magazins wurde der Titel so geändert, dass er Trumps Namen trug – dazu ein Foto vom lächelnden Präsidenten mit Krone und die Bildunterschrift „Lang lebe der König“.

Der Beitrag wurde geteilt, nachdem die Trump-Regierung New York angewiesen hatte, die City-Maut abzuschaffen. Dazu gab es folgende Zeile zu lesen: „STAU-PREISE SIND TOT. Manhattan und ganz New York sind GERETTET. LANG LEBE DER KÖNIG.“

Zweifelhafte Darstellung

Trump als Monarch – auch wenn er sich gerade so fühlen mag, ist die Anspielung angesichts der Umstände, unter denen die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurde, schlecht gewählt. Auch Madonna hat deshalb einiges dazu zu sagen: „Ich dachte, dieses Land wurde von Europäern aufgebaut, die der Herrschaft eines Königs entkommen wollten, um eine Neue Welt zu schaffen, die vom Volk regiert wird“, schrieb sie. „Derzeit haben wir einen Präsidenten, der sich selbst als unseren König bezeichnet. Wenn das ein Witz sein soll, dann lache ich nicht.“

Madonna erhebt ihre Stimme gegen Donald Trump

Nach Trumps erster Amtseinführung im Januar 2017 hatte die Musikerin ihrem Ärger über die neue Regierung vor mehr als 500.000 Frauen und Männern beim Women’s March on Washington Luft gemacht. „Willkommen zur Revolution der Liebe, zur Rebellion, zu unserer Weigerung als Frauen, dieses neue Zeitalter der Tyrannei zu akzeptieren, in dem nicht nur Frauen in Gefahr sind, sondern alle ausgegrenzten Menschen, in dem es wirklich als Verbrechen angesehen werden könnte, einzigartig anders zu sein“, sagte sie damals. „Es bedurfte dieses schrecklichen Moments der Dunkelheit, um uns aufzuwecken.“

Auch im Zuge der Wiederwahl und den jüngsten Dekreten, die von Trump erlassen wurden, blieb Madonna nicht still: „Es ist so traurig zu sehen, wie unsere neue Regierung all die Freiheiten, für die wir gekämpft und die wir im Laufe der Jahre ERRUNGEN haben, langsam abbaut“, erklärte sie jüngst auf ihren Kanälen. „Gebt den Kampf nicht auf!“