Frieden! Madonna und Elton John wollen nicht mehr streiten

„Wir haben endlich das Kriegsbeil begraben!!!“, schrieb Madonna am Montag (07. April) auf Instagram. Sie bezog sich damit auf die nun schon seit vielen Jahren währende Fehde mit Elton John.

Zwei Jahrzehnte lang überhäuften sich die beiden mit Sticheleien. Das Foto, das die Sängerin nun einstellte, zeigt sie sogar in einer Art freundlichen (seitlichen) Umarmung miteinander. Dazu gab es dann auch gleich noch ein Lob: „Ich habe mir Elton John bei SNL („Saturday Night Live“) angesehen!! WOW.“

Die Schmeicheleien gingen sogar noch weiter. So schrieb sie im Beitrag zu ihrem Instagram-Bild, dass der Besuch einer von Johns Konzerten während ihrer Schulzeit den Lauf ihres Lebens verändert und ihr dabei geholfen hätte, zu erkennen, dass sie auch ein Pop-Star werden wollte.

Madonna fühlte sich dem Zorn von Elton John ausgeliefert

Die zahlreichen Gehässigkeiten ihres Kollegen, die an Verachtung grenzten, hätten sie allerdings verletzt. „Über Jahrzehnte hinweg tat es mir weh zu wissen, dass jemand, den ich so sehr bewunderte, seine Abneigung gegen mich als Künstlerin öffentlich kundtat“, so Madonna. „Ich verstand das nicht.“

Dennoch schrieb sie nun anerkennend: „Ich habe mich schon immer als Außenseiterin gefühlt und ihm auf der Bühne zuzusehen, half mir zu verstehen, dass es in Ordnung ist, anders zu sein – aufzufallen! –, den weniger befahrenen Weg zu gehen“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Konflikt zwischen der 66-Jährigen und dem 78-Jährigen begann öffentlich, als Elton John Madonna 2002 scharf kritisierte, weil sie für den James-Bond-Song „Die Another Day“ eine Nominierung als Best Original Song bei den Golden Globes erhielt. Elton damals fies: „Madonna, Best Song? Fuck off! Since when has lip-syncing been live?“

Auf Madonnas „Re-Invention Tour“ warf Elton John ihr erneut Lippensynchronisation vor – eine Behauptung, die nicht bewiesen ist, aber in den Medien und nicht zuletzt im Internet seitdem diskutiert wird.

„Madonna. Best song???? Fuck off!!!“

Bei den Golden Globes 2012 kam es zur Eskalation: Beide waren diesmal für Songs nominiert: Madonna für „Masterpiece“ aus ihrem eigenen Film „W.E.“, Elton John für „Hello Hello“ aus „Gnomeo & Juliet“. Die Sängerin gewann den Preis. John (und sein Mann David Furnish) reagierten sichtlich verärgert. Furnish schrieb etwa bei Facebook: „Madonna. Best song???? Fuck off!!!“ Zudem stellte er in Frage, ob die Preise am Ende wirklich an die Besten verliehen würde.

Hinter der Bühne reagierte Madonna damals getroffen, aber nicht offensiv. Verbürgt sind ihre Worte: „John ist dafür bekannt, dass er mich nicht leiden kann (…). Er ist brillant und ich verehre ihn, also wird er auch einen weiteren Preis gewinnen. Ich fühle mich nicht schlecht.“

Während sich Elton John immerhin bereits 2013 versuchte für seine Gemeinheiten zu entschuldigen, blieben die schmerzhaften Worte weiter präsent. Nun gab es also das Treffen bei „Saturday Night Live“ und damit auch Vergebung.

Versöhnung bei „Saturday Night Live“

Wie die Musikerin weiter schrieb, wollte sie ihren Kollegen im Backstage-Bereich zur Rede stellen. Doch John reagierte unerwartet und sagte, noch bevor Madonna ein Wort über die Lippen kam: „Bitte vergib‘ mir.“

Dazu die Sängerin gerührt: „Vergebung ist ein mächtiges Werkzeug. Es dauerte nur wenige Minuten. Wir umarmten uns.“

John dankte Madonna in einem Kommentar zu ihrem Instagram-Post dafür, dass sie „mir und meinem großen Mundwerk verziehen hat“. Er hob ihre Arbeit als Aktivistin im Kampf gegen HIV und AIDS als einen der vielen Gründe hervor, warum er sie bewundere. „Ich bin nicht stolz auf das, was ich gesagt habe. Vor allem, wenn ich an all die bahnbrechende Sachen denke, die du als Künstlerin gemacht hast“, schrieb er. „Ich bin dankbar, dass wir anders weitermachen können.“