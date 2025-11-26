Elton John fordert Trump zu AIDS-Heilung auf – Appell an US-Präsident

Elton John sieht in Donald Trump das Potenzial, AIDS zu beenden. Der Musiker appelliert an den US-Präsidenten, nach Friedensbemühungen die AIDS-Epidemie zu stoppen.

Elton John hat sich in einem neuen Interview zu US-Politik und zum aktuellen Weltgeschehen geäußert. Der Brite ließ sich auch zu der Aussage hinreißen, dass es Donald Trump seiner Meinung nach zu „einem der größten Präsidenten der Geschichte“ bringen könnte, wenn er es nur schaffen würde, „AIDS zu beenden“.

Erst Frieden für Palästina und Israel, dann AIDS den Garaus machen

Im Gespräch mit „Variety“ zeigte sich der Musiker optimistisch, dass der US-Präsident in nächster Zeit eine Menge erledigen könnte. In Bezug auf Palästina und Israel sagte der 78-Jährige: „Es gibt einen großen Krieg, der hoffentlich bald beendet wird“, weshalb Trump in seinen Augen demnächst den Fokus auf die AIDS-Epidemie lenken könnte. Denn dazu meinte Elton John: „Es gibt noch einen weiteren Kampf, nämlich den der Menschen, die an HIV und AIDS leiden und ihre Medikamente bekommen sollten, dies aber nicht können, weil die Regierungen es ihnen nicht erlauben. Das ist unmenschlich.“

Weiterhin führte er aus: „Mein großes Problem im Moment ist, ja, Gott sei Dank, vielleicht gibt es Frieden, nachdem mehr Dinge geklärt sind. Aber es gibt Verbrechen gegen Millionen anderer Menschen, die aufgrund von Regierungen, Stigmatisierung und Hass begangen werden. Es ist so frustrierend, wenn man die Medizin hat, wenn man PrEP hat, wenn man die antiretroviralen Medikamente hat. Wir könnten die Ausbreitung von AIDS stoppen, wenn die Menschen einfach ihren Hintern hochbekommen und ihre Mitmenschen auf christliche Weise behandeln würden.“

Republikaner müssen etwas tun

Elton John wies im „Variety“-Interview insbesondere auf die Notwendigkeit der Unterstützung durch die Republikaner im Kampf gegen AIDS hin, das seiner Meinung nach „die einzige Krankheit“ sei, „die innerhalb eines Menschenlebens vollständig geheilt werden“ könne. Deshalb appellierte er mit Nachdruck an Donald Trump. Um sein Anliegen zu untermauern, formulierte er es im Gespräch wie folgt: „Präsident Trump hat vielleicht das Friedensproblem gelöst. Wenn er als einer der größten Präsidenten der Geschichte in die Geschichte eingehen will … wenn er AIDS beendet, wäre das wirklich ein großer Erfolg für ihn.“

Ob Trump durch Elton Johns Worte einen Richtungswechsel einlegen wird? Eine seiner ersten Amtshandlungen in seiner zweiten Amtszeit als US-Oberhaupt war die Schließung der United States Agency for International Development (USAID), die Menschen mit HIV/AIDS und Tuberkulose mit Lebensmitteln und medizinischer Versorgung versorgte.