Madonna macht Comedy: „Sie fluchen zu hören, ist schon lustig“

Madonna fokussierte sich bei ihrer Performance vor allem auf Donald Trump.

Ist Madonna eigentlich witzig? Davon konnte sich das Publikum im New Yorker Comedy Cellar am 25. Januar selbst ein Bild machen. Denn dort trat die 66-Jährige spontan mit einem halbstündigen Stand-up-Programm auf.

„Sie hat es ganz gut gemacht“

Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer war wohl diejenige, die Madonna dazu bekam, sich als Comedian zu probieren. Auf ihre Einladung hin überraschte der Popstar mit Mikrofon, aber ohne Intention auch zu singen, die Stage. Wie das ankam? Eine Person erklärte gegenüber „The Sun“: „Sie hat es ganz gut gemacht, aber das Publikum war so verblüfft, dass Madonna da war, dass sie alle das ganze Set brauchten, um überhaupt mit ihr warm zu werden.“

Und weiter: „Sie hat jedes Mal Lacher geerntet, wenn sie eine F-Bombe hat fallen lassen, denn Madonna fluchen zu hören, ist schon lustig.“

Ihr Thema: Trump

In ihrer Performance kam die Musikerin auf Trumps Politik zu sprechen. Insbesondere an den geplanten Abschiebungen arbeitete sie sich ab. Sie scherzte, dass ihr das Personal ausgehen würde, wenn Donald Trump weiterhin so exzessiv Leute aus den USA verbannen würde.

Madonnas mit Amy Schumer:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nicht ihr erster Comedy-Gig

Unter Amy Schumers Kommando hatte sich Madonna schon mal an Stand-up-Comedy versucht. Zunächst haute sie auf der Bühne des Madison Square Gardens im Jahr 2016 als Voract für Amy Schumer Gags heraus. Damals bot sie Blowjobs an, wenn man bei der US-Wahl für Hillary Clinton stimmen würde. Nur ein knappes Jahr später, 2017, feierte sie dann ihr Debüt im Comedy Cellar, ebenfalls nach Schumers Aufruf.