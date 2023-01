Madonna live in Deutschland 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Getty Images for MTV/ViacomCBS, Mike Coppola. All rights reserved.

Madonna 2021 bei den MTV Video Music Awards in New York.

Madonna geht auf „Celebration“-Welttournee und kommt im Rahmen ihrer 35 Konzerte auch nach Deutschland. Am 15. November gastiert sie in Köln und am 28. November in Berlin. Special Guest ist Bob the Drag Queen alias Caldwell Tidicue

Der Kartenverkauf beginnt am Freitag, den 20. Januar um 10 Uhr Ortszeit unter madonna.com/tour

Mitglieder von Madonnas offiziellem Fan Club haben die Möglichkeit, ab Mittwoch, den 18. Januar von 10 Uhr bis 18 Uhr für die Shows in Deutschland im Vorverkauf zu erwerben.

MADONNA –The Celebration Tour

Mi. 15.11.2023 Köln Lanxess Arena

Di. 28.11.2023 Berlin Mercedes Benz Arena

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 18.01.23, 09:00 Uhr (online Pre-Sale, 33 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Mi, 18.01.23, 18:00 Uhr (online Pre-Sale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 20.01.2023, 10:00 Uhr

https://www.livenation.de/artist-madonna-235