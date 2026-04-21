Madonna auf Tour? Ihr Manager macht Fans jetzt echte Hoffnung

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Madonna live 2024  |  Madonna-Tour: Oseary-Statement lässt aufhorchen

Foto: AFP via Getty Images. PABLO PORCIUNCULA. All rights reserved.

Nach dem Coachella-Auftritt und der „Confessions 2“-Ankündigung klärt Guy Oseary die Tour-Frage – und die Antwort dürfte Fans freuen.

Kürzlich brachte Madonna frohe Kunde für ihre Fans. Über Instagram kündigte sie die Fortsetzung ihres 2005er Hit-Albums „Confessions on a Dancefloor“ an. „Confessions 2“ wird am 02. Juli 2026 erscheinen. Seitdem läuft die Promo-Maschinerie auf Hochtouren, und Fans haben Fragen: Wie wird der Stil der neuen Platte – und wird es eine Tour geben? Zu Letzterem gibt es nun Updates aus dem Lager der Sängerin.

Manager äußert sich zu möglicher Tour

Zur Frage, ob die Queen of Pop bald wieder auf Tour sein wird, fand ihr langjähriger Manager Guy Oseary tatsächlich eine Antwort. Bei einem Auftritt auf dem roten Teppich wurde er interviewt und genau dazu befragt.

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Seine Einschätzung dürfte einige Fans zunächst enttäuschen. So sagte er: „Ich bin mir noch nicht sicher.“ Außerdem fügte er hinzu: „Ich möchte sie glücklich sehen“, darüber berichtete „Variety“.

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Was zunächst wie eine Absage klang, revidierte er jedoch kurz darauf in einer Instagram-Story. Dort postete der Manager folgende Worte: „Natürlich wird sie wieder auf Tour gehen. Sie möchte ihre Musik mit ihren Fans teilen. Die genauen Pläne stehen noch nicht fest. Bleibt dran.“ Auf genaue Neuigkeiten müssen sich Madonna-Anhänger:innen also anscheinend noch gedulden. Für eine mögliche Tour sieht es aber vermutlich nicht schlecht aus.

Spekulationen nach Coachella-Auftritt

Am zweiten Wochenende des Musikfestivals Coachella überraschte die 67-Jährige mit einem Auftritt während des Sets der Pop-Sängerin Sabrina Carpenter. Mit der Performance hatte niemand gerechnet – und offensichtlich hat die Künstlerin die Lust daran, ihre Musik live darzubieten, noch nicht verloren. In der Folge spekulierten viele, dass der Auftritt ein Hinweis auf eine anstehende Tour sein könnte.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Confessions 2 Madonna Tour
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