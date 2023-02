Marilyn Manson: Ashley Morgan Smithline zieht Missbrauchsvorwürfe zurück

Ashley Morgan Smithline, die Marilyn Manson der sexuellen Nötigung beschuldigte, hat ihre Vorwürfe zurückgezogen. Sie behauptet nun, Evan Rachel Wood habe sie „manipuliert“, um den Sänger zu belasten.

Smithline und Manson waren zwei Jahre lang ein Paar. Das Model beschuldigte ihn, sie mehrfach missbraucht zu haben. Ihr Statement erschien nachdem Wood, die ebenfalls mit Manson liiert war, ähnliche Anschuldigungen erhob. Darauf meldeten sich mehr als zehn weitere Frauen zu Wort, die ihre mutmaßlichen Erfahrungen mit Manson schilderten.

Smithline erklärte nun über ihre Anwältin, der Missbrauch habe nie statt gefunden. Sie habe „dem Druck von Evan Rachel Wood und ihren Partnern nachgegeben“, um Manson „der Vergewaltigung und des Angriffs zu beschuldigen, was nicht der Wahrheit entsprach“.

In dem Statement erinnerte sich das Model an ein Treffen mit Wood und anderen Frauen, die Manson anklagen – darunter die Schauspielerin Esme Bianco und die ehemalige Assistentin des Sängers, Ashley Walters. Dort wurde sie gefragt, ob sie den selben Missbrauch wie die anderen erlebt habe. Als sie verneinte, sagten ihr die Frauen, sie erinnere sich wahrscheinlich nicht daran.

Woods Vertreter dementieren Smithlines Aussagen. In einer Erklärung hieß es: „Evan hat Ashley niemals unter Druck gesetzt oder manipuliert. Es war Ashley, die Evan zuerst auf den Missbrauch ansprach, den sie erlitten hatte. Es ist bedauerlich, dass die Schikanen und Drohungen, die Ashley nach Einreichung ihrer Bundesklage erhalten hat, sie offenbar unter Druck gesetzt haben, ihre Aussage zu ändern.“

Marilyn Manson ist seit den 1990ern musikalisch aktiv. 1994 erschien mit PORTRAIT OF AN AMERICAN FAMILY das Debütalbum seiner Band, die so heißt wie er. Zuletzt veröffentlichte sie WE ARE CHAOS im Jahr 2020. Im Februar 2021 erhob Wood erstmals Vorwürfe gegen ihn. Er soll über Jahre hinweg Frauen, zum Teil minderjährig, zum Sex gezwungen haben. In der Kritik stehen auch seine ehemaligen Labels – sie hätten von seinen Handlungen gewusst und sie geduldet. Der Musiker streitet die Vorwürfe ab.