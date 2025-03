Billy Corgan: Smashing Pumpkins sind eine der am meisten missverstandenen Bands

Billy Corgan hält die Smashing Pumpkins für „eine der am meisten missverstandenen Bands in der Geschichte des Rock ’n‘ Roll“. Das behauptete er während einer beinahe dreistündigen Aufnahme von „The Joe Rogan Experience“. Wir wollen Corgan seine Meinung nicht absprechen, aber Joe Rogans Podcast ist auch dafür bekannt, Fehlinformationen zu verbreiten.

Welchen Unterschied er von damals zu heute bemerkt

Nach zweieinhalb Stunden kommt er darauf zu sprechen, wie deplatziert er sich in der Generation X fühlt: „Mir war nicht klar, dass die kommende Kultur sich zu Leuten hingezogen fühlt, die bereit sind, sich auf der öffentlichen Bühne zu opfern. Die meisten Leute, die sich zu Ruhm hingezogen fühlen, wollen zum glänzenden Teil davon laufen. Ich fühlte mich zu dem nicht-glänzenden Teil hingezogen, der da lautet: ‚Okay, ich zünde mich selbst an und mal sehen, was passiert‘, oder ‚Ich zünde dich an und mal sehen, was passiert.“

Video-Podcast:

Billy Corgan fügte hinzu: „In den 90er Jahren hat das irgendwie funktioniert, als alle so richtig in Fahrt kamen. Dann kommt ‚Napster‘, das Musikgeschäft bricht zusammen, ein Haufen Leute stirbt. Und du bist 40 Jahre alt und sollst die Fahne einer Generation hochhalten, die nicht einmal mehr weiß, wer sie ist.“ Er scheint aber zu wissen, wer Generation X ist: Menschen, die sich auf der Bühne opfern und Menschen, die Opfern zuschauen wollen.

Billy Corgan sieht sich als Rock’n’Roller

„Wir [Smashing Pumpkins] sind wahrscheinlich eine der am meisten missverstandenen Bands in der Geschichte des Rock’n’Roll. Das klingt wie die Aussage eines Ringers, aber es trifft zu.“ Ein Vergleich, der im Billy Corgan-Universum nahe liegt: 2017 kaufte er die National Wrestling Alliance und ist seitdem ihr Präsident.

Billy Corgan redet noch viel mehr

Vor kurzem hat Billy Corgan einen eigenen Podcast namens „The Magnificent Others“ begonnen. Zu Gast waren u.a. Gene Simmons, Sharon Osbourne, Wolfgang Van Halen und Tom Morello. Vielleicht sprach er ja auch mit ihnen über den Unterschied von „glänzenden Opfern“ und brennenden Männern.