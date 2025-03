Matt Berninger von The National kündigt zweites Soloalbum an

Matt Berninger covert „I’m Waiting for the Man“ von The Velvet Underground

Matt Berninger, bekannt als charismatischer Sänger und Kopf von The National, meldet sich mit seinem zweiten Soloalbum zurück: GET SUNK erscheint am 30. Mai. Schon jetzt gibt es mit der ersten Single „Bonnet Of Pins“ einen ersten Vorgeschmack auf den Sound der neuen Platte.

An den Aufnahmen waren zahlreiche Weggefährten von Berninger beteiligt, darunter Meg Duffy (Hand Habits), Julia Laws (Ronboy), Kyle Resnick (The National, Beirut), Garret Lang, Sterling Laws, Booker T. Jones, Harrison Whitford, Mike Brewer sowie Walter Martin und Paul Maroon von The Walkmen. Hilfe bekam der Sänger wie auch schon bei früheren Arbeiten von Produzent und Tontechniker Sean O’Brien, der auch an einigen Liedern mitschrieb.

Viele Sessions fanden im Kellerstudio von Silverlake, Kalifornien, statt, wo Berninger und O’Brien zusammen mit ihren Gästen an den Songs feilten.

Neues Album von Matt Beringer: „Bonnet of Pins“ hören

Die erste Single „Bonnet of Pins“ spielt mit poetischen Brüchen. Zigaretten, Styroporbecher mit „Nabokov-Cocktails“, Missverständnisse und Traurigkeit verschmelzen zu einer dieser typischen Berninger-Erzählung voller Tiefsinn und lakonischem Humor.

Berninger, der ja schon mit The National jeden erdenklichen emotionalen Abgrund betreten hat, gibt offen zu, dass er nach seinem ersten Soloalbum SERPENTINE PRISON (2020) eine schwierige Phase und auch eine Schreibblockade durchlebte: „Ich war es leid, mich ständig zu fragen: ‚Warum bin ich so?‘“, sagt er. GET SUNK bringt ihm nun das Gefühl, endlich wieder atmen zu können, nachdem man lange unter Wasser war.

Dass Identität nicht etwas Festgefahrenes ist, sondern eigentlich sehr beweglich, ist einer der Themen des neuen Albums, das der Musiker vor allem in seinem neuen Zuhause in Connecticut entwickelte. Zwischen surrealen Kunstprojekten in seiner Scheune und dem Erkunden der Natur fand Berninger zu einer neuen kreativen Freiheit.

GET SUNK – Tracklist

Inland Ocean No Love Bonnet of Pins Frozen Oranges Breaking Into Acting (feat. Hand Habits) Nowhere Special Little by Little Junk Silver Jeep (feat. Ronboy) Times of Difficulty

Matt Berninger auf Tour 2025

Matt Berninger stellt GET SUNK auch live vor. Die Tour startet am 19. Mai in Seattle in den USA und endet am 22. August in Dublin, in Irland. Am 03. September ist der Sänger bei seinem Exklusiv-Gig in Deutschland in Berlin zu sehen. Begleitet wird er bei allen Auftritten von der Band, die auch die Aufnahmen mitgestaltet hat. Julia Laws alias Ronboy ist als Support dabei.

22. August – Dublin, Irland – Vicar Street

25. August – Glasgow, UK – SWG3 Galvanizers

26. August – Manchester, UK – Albert Hall

27. August – London, UK – Troxy

28. bis 31. August – Nr Tolland Royal, Wiltshire, UK – End Of The Road Festival

31. August – Utrecht, Niederlande – Tivoli Vredenburg

1. September – Antwerpen, Belgien – Olt Rivierenhof

2. September – Paris, Frankreich – Elysee Montmartre

3. September – Berlin, Deutschland – Huxleys

4. September – Copehagen, Dänemark – Vega

5. September – Oslo, Norwegen – Rockefeller Music Hall