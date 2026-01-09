Für Ikkimel wird Katja Krasavice erst später BUNDESKANZLERIN

Die neue Krasavice-Platte erscheint nun später, weil ein Video-Clip für „Bitch“ offenbar Rekorde brechen soll.

Katja Krasavice und Ikkimel, die Prinzessin des „Fotzen-Rap“, passen natürlich perfekt zusammen. Die Sängerin aus Berlin-Tempelhof tanzt derzeit wild und horny auf den Pfaden, die ihre Kollegin schon in den letzten Jahren ausgetreten hat.

Auf TikTok verkündete Katja Krasavice nun, dass sie gemeinsam mit Ikkimel den Song „Bitch“ aufgenommen hat. Er befindet sich als eine von mehreren Kooperationen mit berühmten Gaststars auf dem neuen Album BUNDESKANZLERIN. Wer der zweite Partner oder die zweite Partnerin ist, wurde noch nicht bekannt. Folgt man der Gerüchteküche, könnte es sich um Capital Bra handeln.

Eigentlich sollte die fünfte Studioplatte der 29-Jährigen bereits Ende Januar erscheinen, aber nun grätscht Ikkimel dazwischen. Zwar war das gemeinsame Stück mit Zeilen wie „Halt die Fresse, ich will eh nur Sex /Und vertrau‘ kei’m Mann, egal, wie gut er leckt“ wohl bereits geplant, aber mindestens das Video noch nicht im Kasten.

Das soll nach Angaben der Musikerin auf Instagram richtig aufwendig geworden sein, was zu der Verzögerung geführt hat. Nun kommt BUNDESKANZLERIN am 13. März heraus.

Lyrics zu „Bitch“ von Katja Krasavice und Ikkimel

Die Kommentare bei Instagram zu dem kleinen Ausschnitt aus dem Clip zu „Bitch“ (der nun nicht unbedingt sehr geleckt, also nach sehr viel Aufwand aussieht und in einem Supermarkt aufgenommen wurde) sprudeln natürlich seit Stunden und verraten große Neugier und Lust auf die komplette Version des Songs.

Von „Wer ist jung und geil?“ bis zu „Actimel und Plastik“ machen gemeinsamen Song ist alles dabei. „Actimel“ ist der Diss-Name von Ikkimel, geprägt von Fler. Die Rapperin hat die Schmähung längst adoptiert. In ihrer Instagram-Story als Reaktion auf die Ankündigung schrieb die 28-Jährige: „Katja warum Feature mit Actimel?“

Laut „Genius“ singt Ikkimel in dem Song die Zeilen:

Frau’n könn’n werden, was sie woll’n, und wir wurden ’ne Bitch (Uh)

Oh Shit, jetzt sind wir rich

Zwei geile Schlampen, bei den’n man Arsch sieht

Männer dürfen nicht ran und alle Frau’n machen mit (Uh)

Lipstick, Money, nasser Slip in Grau

Wir sind in ei’m Shirt und die Jugend ist versaut

Bisschen cunty und sie rasten aus

Aber alles, was wir seh’n, sind nur übergeilе Frau’n

Wann „Bitch“ komplett zu hören ist, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben. Ikkimel veröffentlichte zuletzt im November die Single „Giftmord“ und kündigte zuletzt einen Account auf OnlyFans an, von Krasavices neuer LP gab es bereits die Lieder „Multimillionär“ (mit einem Cover, das auf das Artwork von Sabrina Carpenters MAN’S BEST FRIEND verweist), „Pasta“ und „Reiche Tante“ zu hören.