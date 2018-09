ME präsentiert: Mahalia kommt für drei Konzerte nach Deutschland

Die britische R’n’B-Sängerin Mahalia spielt auf ihrer Welttournee im Herbst 2018 drei Konzerte in Deutschland. Alle Termine der kommenden Tour findet Ihr auf Mahalias Homepage, die Daten der Deutschlandkonzerte seht Ihr hier:

Bereits mit 13 Jahren unterschrieb die heute 19-jährige Mahalia einen Majordeal, seitdem schreibt, singt und performt die Sängerin, obendrauf ist Mahalia als Schauspielerin tätig.

Am 21. September 2018 erscheint Mahalias neue EP SEASONS.

Vor drei Monaten veröffentlichte sie den Song „I Wished I Missed My Ex“, das Musikvideo zum Song seht Ihr hier:

Vergangene Woche erschien der zweite SEASONS-Vorbote „Surprise Me“.

“SURPRISE ME“ 🕊 OUT NOW. MY NEXT MINI PROJECT IS OUT ON SEPTEMBER 21st. 🕊 https://t.co/p9s4nHK5qp pic.twitter.com/LuDNrOhrEY

— Mahalia (@mahalia) September 7, 2018