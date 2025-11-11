Metal-Sängerin wird Schönheitskönigin in Chile

Große Sorge um Hyuna – Kollaps auf der Bühne wegen Radikal-Diät?

Eine theatralische Performance gehört bei Miss-Wahlen dazu, um die Jury von sich zu überzeugen. Doch selten haben diese etwas mit Metal zu tun. Nicht so bei Ignacia Fernández. Die Teilnehmerin der Miss-World-Wahl in Chile überraschte im Halbfinale des Wettbewerbs mit einer mitreißenden Death-Metal-Performance. Die Zuschauer und die Juroren konnten ihren Ohren kaum glauben!

Das war für die Sängerin allerdings kein Schauspiel, denn die 27-Jährige ist auch Leadsängerin der Metal-Combo Decessus. Unterstützung bekam sie auf der Bühne dann auch von ihrem Gitarristen Carlos Palma.

Ihr für alle sichtbares musikalisches Talent und weitere Vorzüge, die bei einem Schönheitswettbewerb nun einmal zwangsläufig den Ausschlag geben, sorgten dafür, dass Fernández die Wahl am Sonntag für sich entscheiden konnte. Die frisch gewählte Miss World Chile stellt sich im kommenden Jahr der internationalen Konkurrenz, könnte also als erste Metal-Musikerin zur „schönsten Frau der Welt“ gekürt werden.

Liebeserklärung an Metal

Nach ihrem Auftritt im Halbfinale schrieb Fernández auf Instagram: „Metal ist ein grundlegender Teil meiner Persönlichkeit und meines Lebens: ein Zufluchtsort, eine Quelle der Kraft und Sinnhaftigkeit. Die Möglichkeit, dies auf der Bühne von Chilevision und Miss Mundo Chile zum Ausdruck zu bringen, war großartig. Es war eine tolle Erfahrung, im Fernsehen Barrieren zu überwinden, zu inspirieren, authentisch zu sein und zu zeigen, dass man keine Angst vor den Vorurteilen anderer haben muss.“

Nachdem sie am Sonntag den gesamten Wettbewerb gewonnen hatte, teilte Fernández ein Foto von sich als Miss World Chile 2025 auf Instagram und schrieb: „Ich könnte nicht glücklicher und dankbarer sein! Ich nehme diese schöne Herausforderung mit meiner ganzen Energie und meinem ganzen Herzen an und bin bereit, mein Land auf die bestmögliche Weise zu vertreten. Ich verspreche, mit Leidenschaft, harter Arbeit und Zielstrebigkeit mein Bestes zu geben.“

Sie fügte hinzu: „Danke für die weltweite Anerkennung meines Gesangs, einem Teil meiner Seele, der mich inspiriert, weiter zu wachsen und große Träume zu haben. Los geht’s, Chile … holen wir uns die Krone!“