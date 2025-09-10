System of a Down live 2026: 2 Deutschlandkonzerte mit Queens of the Stone Age & Co.

Nu-Metal-Nuller: Als Linkin Park und System Of A Down auf dem Musikexpress-Cover landeten

System of a Down werden 2026 gemeinsam mit Queens of the Stone Age in Berlin & Düsseldorf auftreten

System of a Down spielen im Sommer 2026 zwei Konzerte in Deutschland. Am Mittwoch, den 8. Juli, treten die Kalifornier im Berliner Olympiastadion auf, zwei Tage später, am Freitag, 10. Juli, folgt ein Auftritt im Open-Air-Park in Düsseldorf. Beide Male mit dabei: Queens of the Stone Age und Acid Bath.

System of a Down und Queens of the Stone und Acid Bath live 2026 – Termine im Überblick

08.07.2026 – Berlin, Olympiastadion

10.07.2026 – Düsseldorf, Open-Air-Park

Tickets für System of a Down 2026: Vorverkauf und Presale

Der reguläre Vorverkauf startet am Freitag, 19. September, wie Veranstalter Live Nation ankündigte. Was es aber auch gibt: Ab Mittwoch, 17. September, um 12 Uhr können Prio-Tickets für Telekom-Kund:innen geshoppt werden. Und am Donnerstag, 18. September, um 12 Uhr startet der offizielle Ticketmaster-Presale.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rückkehr auf die Bühne: So lief die SOAD-Tour 2025

Von April bis September waren bzw. sind SOAD bereits auf Tour – zumindest in Nord- und Südamerika. Bassist Shavo Odadjian meinte dazu, dass diese Gigs dafür da sein sollten, sich mal wieder „auszutesten“. Ob darauf eine noch umfangreichere Tour oder auch eine neue Platte folgen könnte, ist nicht klar – auch nicht für die Band selbst.

Zukunft von System of a Down: Kein Druck, kein Plan

„Wir spielen in diesem Jahr wirklich mehr Konzerte als in den letzten sieben Jahren zusammen“, so Odadjian im Interview bei „Trunk Nation With Eddie Trunk“. Und weiter „Kein Druck.“ Was er damit wohl sagen wollte: Die Band freut sich auf die kommenden Shows, hat aber selbst den Plan, sich nicht zu sehr einen Kopf zu machen, was danach und drum herum passiert.

In dem Gespräch gab er weitere Insights zum Stand von SOAD: „Wir haben schon eine Weile nicht mehr viel zusammen gespielt. Seit 2017 haben wir nur ein oder zwei Shows pro Jahr gespielt. Unsere Beziehung zueinander war also nicht so gut wie sie es jetzt wieder ist. Wir waren alle einfach nicht auf dem gleichen Level. Also haben wir geredet. Alles ist jetzt großartig, ich klopfe auf Holz dafür. Alle sind glücklich. Deshalb haben wir beschlossen, uns auszutesten und ein paar Konzerte zu spielen.“

„Bloß keine Strategie“

Weiterhin führte das SOAD-Mitglied aus: „Es gibt keine Strategie dafür. […] Wir haben uns gesagt: ‚Lasst uns nach Gefühl spielen, diese Shows machen und sehen, wie wir uns danach fühlen. Wenn wir nicht mehr machen wollen, dann machen wir eben nicht mehr. Wenn wir mehr machen wollen, dann machen wir mehr.‘ Es gibt keine große Verantwortung für irgendjemanden, denn ich habe das Gefühl, dass sonst zu viel darüber nachdenkt, was passieren könnte …“

Letztes Album liegt 20 Jahre zurück

Somit bleibt die Zukunft der Band ungewiss. SOAD veröffentlichten zuletzt 2005 etwas – die zwei Alben MEZMERIZE und HYPNOTIZE.