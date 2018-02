Michael Bay soll für DC „Lobo“ als Antwort auf „Deadpool“ drehen

Es gibt neue Infos zur schon seit vielen Jahren geplanten Comic-Verfilmung „Lobo“. DC Entertainment hat einen neuen Wunschregisseur für das Projekt gefunden: Michael Bay. Dazu sollen sich DC und Warner Bros. bereits mit dem „Transformers“-Regisseur getroffen haben.

Auch interessant „Venom“-Trailer: Tom Hardy wird zum Marvel-Schurken Jason Fuchs, Autor von „Wonder Woman“, wurde schon damit beauftragt, das Drehbuch zu überarbeiten. Anschließend soll Bay das neue Script vorgelegt werden. Sollte es ihm gefallen, dann könnte „Lobo“ sein nächstes Filmprojekt werden. Berichten zufolge suchen DC und Warner Bros. derzeit nach einer Antwort auf „Deadpool“ und zu diesem Zweck wurde das „Lobo“-Projekt reanimiert, welches schon seit 2009 immer wieder mal angegangen wurde.

Damals sollte Guy Ritchie die Regie übernehmen. In dem Drehbuch von Don Payne landete Lobo auf der Erde und suchte nach vier Geflohenen. Als daraus nichts wurde, kam Brad Peyton („San Andreas“) ins Gespräch, doch auch dieser Versuch fruchtete nicht. Jetzt scheint mit Michael Bay für Warner Bros. und DC aber endlich ein neuer Regisseur gefunden worden zu sein. Zuletzt hat Bay „Transformers: The Last Knight“ (Kritik) gedreht.

Das ist Lobo

Lobo ist ein übermenschlicher Anti-Held mit einer großen Klappe und war ursprünglich als Parodie auf düstere Superhelden-Geschichten von Wolverine, dem Punisher und Cable gedacht. Comicfans haben den Charakter aber schnell in ihr Herz geschlossen und so bekam er nicht nur seine eigene Comic-Reihe, sondern auch viele Gastauftritte in anderen Comics. Marvel-Legende Stan Lee sagt außerdem, Lobo sei seine Lieblings-Comicfigur von DC.