Michael Bay steigt aus „Fast and Loose“ aus – wegen Will Smith

Michael Bay steigt wegen kreativer Differenzen mit Will Smith aus „Fast and Loose“ aus.

Der geplante Netflix-Actionfilm „Fast and Loose“ verliert kurz vor Drehbeginn seinen Regisseur. Michael Bay hat das Projekt verlassen. Laut Branchenportalen wie „Deadline“ und „The Hollywood Reporter“ aufgrund von „kreativen Differenzen“ mit Hauptdarsteller Will Smith. „Kreative Differenzen“: die altbekannte Floskel.

Der Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der nach einem Anschlag ohne Erinnerung erwacht und nach und nach erfährt, dass er sowohl ein mächtiger Verbrecherboss als auch ein Undercover-Agent der CIA ist. Das Drehbuch stammt von Jon und Erich Hoeber, Chris Bremner und Eric Pearson. Smith ist bisher der einzige bestätigte Schauspieler.

Unterschiedliche Vorstellungen

Ursprünglich sollte David Leitch („John Wick“, „Deadpool 2“) Regie führen, verließ das Projekt jedoch 2022. Im Oktober 2024 wurde Michael Bay als neuer Regisseur vorgestellt. Die Zusammenarbeit schien vielversprechend: Bay hatte Smith bereits in den Action-Hits „Bad Boys“ (1995) und „Bad Boys II“ (2003) inszeniert. Doch nun kam es offenbar zu unterschiedlichen Vorstellungen über den Ton des Films. Bay wollte den Fokus stärker auf Action legen, während Smith mehr komödiantische Elemente bevorzugte.

Netflix plant weiterhin, im Oktober 2026 mit den Dreharbeiten zu beginnen, und sucht nun dringend nach einem Ersatz für Bay. Produziert wird der Film von Smiths Westbrook Studios sowie 87North, dem Produktionsunternehmen von David Leitch und Kelly McCormick.

Weitere Projekte von Will Smith und Michael Bay

Für Will Smith wäre „Fast and Loose“ nach „Bright“ (2017) das zweite große Projekt mit Netflix. Der Schauspieler arbeitet derzeit an mehreren Produktionen, darunter einer geplanten Fortsetzung seines Sci-Fi-Erfolgs „I Am Legend“. Michael Bay hingegen hat bereits andere Projekte in Aussicht, darunter eine mögliche Rückkehr zum „Transformers“-Franchise und die Videospielverfilmung „OutRun“ mit Sydney Sweeney.

