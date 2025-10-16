Michael J. Fox enthüllt Reibungen am „Zurück in die Zukunft“-Set

Michael J. Fox kann sich vorstellen, wieder vor der Kamera zu stehen

Es gab eine Person, die eine richtige Vorbereitung auf einen Szenendreh „unmöglich“ machte.

Michael J. Fox machte sich als Marty McFly in „Zurück in die Zukunft“ einen Namen. Nur logisch, dass er dieser Tage seine Memoiren mit dem Titel „Future Boy“ veröffentlicht – angelehnt an den Originaltitel der Trilogie „Back to the Future“. In der Autobiografie, die in englischer Fassung am 14. Oktober erschien, berichtet er einiges über die Zeit am Set der Sci-Fi-Reihe, die 1985 erstmals ins Kino kam. Darin ist auch zu lesen, wer beim Dreh für Unruhe sorgte – wenn auch nicht so, wie man zunächst vermuten würde.

Crispin Glover ist der Unruhestifter

George McFly, der teils unglückliche Vater von Marty, wird im ersten Teil von Crispin Glover verkörpert. Der US-Schauspieler war nach seinem Durchbruch dank dieses Parts häufig gebucht – unter anderem spielte er in „3 Engel für Charlie“ (2000) und im 2010 erschienenen „Alice im Wunderland“ mit. Doch bei den Dreharbeiten zur 80er-Jahre-Kultfilm wurde Glover vor allem dadurch bekannt, am Set für „Reibungen“ zu sorgen, so Michael J. Fox in seinen Memoiren.

George McFly, der Wanderer

Was er damit konkret meint, erklärt der Schauspieler anhand einer „Zurück in die Zukunft“-Szene, die er mit Crispin Glover drehen musste und bei der sein Co-Star nicht an dem geplanten Punkt stehen bleiben wollte: „Als Crispin sich der Kamera näherte, sollte er in einer Spur zwischen der Wäscheleine und mir bleiben. Aber Crispin hatte andere Pläne. Ich vermute, dass er George als einen Wanderer sah, einen Freigeist, der sich nach dem Zufallsprinzip bewegte – in diesem Fall senkrecht zur Kamera.“

Weiter heißt es im Buch von Michael J. Fox, dass das Team auf solche Aktionen reagiert habe, indem es „einen Miniatur-Kral aus Sandsäcken und C-Stativen“ aufgebaut habe, „um Crispin dazu zu zwingen, sich an die Vorgaben der Aufnahme zu halten“.

Toller Schauspieler, schwierige Methoden

Fox merkte in seiner Autobiografie dennoch an, dass er „es liebte, mit Glover zu arbeiten“, dessen Rolle als George McFly für die Fortsetzungen „Zurück in die Zukunft II“ (1989) und „Zurück in die Zukunft III“ (1990) neu besetzt wurde. „Sein Talent war unbestreitbar, auch wenn seine Methoden manchmal zu Reibungen führten.“

Diese Reibereien hielten Fox jedoch nicht davon ab, seinem Kollegen Respekt zu zollen: „Dennoch respektierte ich, wie er George treu blieb (so wie er ihn verstand und verkörperte).“

Vorbereitung auf eine Szene mit Glover „unmöglich“

Nicht zuletzt lässt sich in den Memoiren von Michael J. Fox nachlesen: „Ich kannte Crispin Glover schon vor ‚Zurück in die Zukunft‘. Ich würde jedoch nicht sagen, dass ich darauf vorbereitet war, mit ihm zu spielen – auf Crispin kann man sich unmöglich vorbereiten. Bei Chris Lloyd hatte ich eine Ahnung, was er vorhatte. Weder er noch Crispin haben jemals zweimal dasselbe auf dieselbe Weise gemacht.“

Wie Crispin Glover diese Aussagen über sich findet, ist unklar. Er hat sich dazu bisher nicht öffentlich geäußert.