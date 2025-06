Nach 40 Jahren: „Zurück in die Zukunft“-Gitarre soll gefunden werden

Zurück in die 80er mit Elijah Blakes Video zu „Technicolor“

Jeder, der 1985 den Kultfilm „Zurück in die Zukunft“ gesehen hat, erinnert sich an diese eine legendäre Szene: Marty McFly steht auf der Bühne einer Highschool der 1950er-Jahre und performt „Earth Angel“ sowie „Johnny B. Goode“. Die Cherry Red Gibson E-345 ist vielen bis heute im Gedächtnis geblieben, doch genau diese ist verschwunden. Nun startet der Gitarrenhersteller eine weltweite Suchaktion.

Seit vier Jahrzenten verschwunden

Bereits 1989, während der Vorbereitungen für das Sequel „Zurück in die Zukunft II“, fiel auf, dass die Gitarre nicht mehr auffindbar war. Zum 40. Jubiläum des Films hat Gibson nun selbst die Initiative ergriffen: Im Rahmen einer Dokumentation mit dem Titel „Lost to the Future“ ruft die Firma dazu auf, Hinweise zum Verbleib des Instruments zu liefern.

Unterstützt wird die Aktion vom Original-Cast des Films. In einem YouTube-Video auf dem offiziellen Kanal von Gibson rufen Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (Doc Brown) und Lea Thompson (Lorraine) und weitere gemeinsam dazu auf, bei der Suche zu helfen. „Die Gitarre ist in die Zukunft verloren gegangen“, sagt Lloyd im Video.

Fox zu John Mayer, Chris Martin und „Zurück in die Zukunft“

Neben dem Video spricht Michael J. Fox auf der offiziellen Website zur Aktion auch über die Entstehung der Szene: „Ich habe mich mit dem Kameramann und dem Choreografen zusammengesetzt und gesagt: Ich möchte durch alle meine Lieblingsgitarristen improvisieren. […] Ich bin wirklich glücklich mit der Szene, weil sie ein Ausdruck meiner Liebe zur Gitarre und zu all den großartigen Gitarristen ist.“ Dabei war ihm lange nicht bewusst, welchen Einfluss die Szene hatte: „John Mayer hat gesagt: „Ich spiele Gitarre wegen dir“ und Chris Martin hat dasselbe gesagt.“

„Zurück in die Zukunft“ hat die Popkultur nachhaltig geprägt. Er spielte im Jahr 1985 weltweit Rekordsummen ein und wurde mit zahlreichen Preisen, darunter einem Oscar, ausgezeichnet.