Michael J. Fox vergleicht Trump mit „Zurück in die Zukunft“-Fiesling

Foto: Universal Pictures, Universal Pictures. All rights reserved.

Michael J. Fox und Christopher Lloyd in einer ikonischen Szene aus dem ersten „Zurück in die Zukunft“-Teil.

In einem Interview mit „The Guardian“ hat Michael J. Fox nun Donald Trump mit dem „Zurück in die Zukunft“-Fiesling Biff Tannen gleichgesetzt. Im Gespräch sagte der Schauspieler über den noch amtierenden US-Präsidenten sogar: „Jeder schlechte Trieb der Männer wurde nach dem Vorbild Trumps skizziert, für mich war das ein Gräuel. Aber Biff ist Präsident!“

Biff, verkörpert von dem Mimen Thomas F. Wilson, gibt in der Sci-Fi-Reihe Marty McFlys (Michael J. Fox) Erzfeind. Er ist der aggressive und absolut selbstsüchtige Tyrann, den man einfach nicht loswird. Der Kopf hinter dem Zeitreisedrama, Bob Gale, bestätigte zuvor, dass der Charakter Biff auf einem „sehr reichen Unternehmer“ basiere. Diese vage Erklärung soll also als weiterer Fingerzeig auf Trump zu deuten sein.

Im Interview gibt Fox außerdem ein Statement zu einem Vorfall während der ersten Wahlkampagne Trumps ab. In 2016 machte sich dieser nämlich sehr deutlich über die Behinderung des „New York Times“-Reporters Serge Kovaleski lustig. Michael J. Fox, der selbst an Parkinson erkrankt ist, führt dazu aus: „Wenn du mit ansehen musst, wie deine Gruppe verspottet wird, ist es wie ein Schlag in die Magengrube.“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erzählt der Darsteller mehr von den „dunkelsten Momenten“ in seinem Leben: 2018 fanden Ärzte in seiner Wirbelsäule einen gutartigen Tumor, der jedoch Lähmungen hervorrief. Als er zudem ein anderes Mal unglücklich stürzte und sich den Arm brach, empfand er sein Leben plötzlich als nicht mehr lebenswert, weil es keine schönen Augenblicke, dafür aber umso mehr schmerzvolle gab.

Es war eine Art Tiefpunkt für Fox und dieser veränderte seine Sicht auf die Welt. Er wollte nicht in diesem Down bleiben und überlegte dann, wie er für sich, aber auch für andere Menschen einen neuen Blickwinkel erreichen könnte, der zeigte: Nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Das Leben bleibt lebenswert.