Michael Jackson: Cascio-Familie erhebt schwere Missbrauchsvorwürfe

„Uns wurde eine Gehirnwäsche verpasst, wir wurden manipuliert“, heißt es unter anderem.

Im April 2026 haben vier Geschwister der Cascio-Familie gegenüber der „New York Times“ schwere Vorwürfe gegen den verstorbenen Michael Jackson erhoben. In dem Interview schilderten sie detailliert, was ihnen nach eigenen Angaben durch Jackson widerfahren sein soll.

Seit Februar 2026 läuft zudem ein Zivilverfahren gegen den Jackson-Nachlass. Die Vorwürfe fallen in eine Zeit, in der der Musiker auch durch das Biopic „Michael“ – seit dem 22. April in deutschen Kinos – wieder verstärkt öffentliche Aufmerksamkeit erhält.

Vorwürfe im Detail

Die Cascio-Familie galt zu Lebzeiten des Künstlers als ihm nahestehend und verbrachte laut eigenen Angaben viel Zeit mit ihm – etwa auf Tourneen, in seinem Zuhause oder auf internationalen Reisen. Was nach außen wie eine enge Freundschaft wirkte, sei laut Aussage der Familie in Wirklichkeit das Gegenteil gewesen. Alle fünf Geschwister behaupten, von Jackson missbraucht worden zu sein.

Im Interview mit „New York Times“ konkretisierten vier der fünf Geschwister die erhobenen Vorwürfe. Eddie Cascio wird mit den Worten zitiert: „Uns wurde eine Gehirnwäsche verpasst, wir wurden manipuliert. Ich hatte das Gefühl, er hätte mir meine Männlichkeit genommen.“

Weitere Geschwister nannten Details zu dem, was ihnen nach eigener Darstellung widerfahren sein soll. Aldo Cascio behauptete, der mutmaßliche Missbrauch habe begonnen, als er sieben Jahre alt war; Jackson habe damals Oral-Sex an ihm vorgenommen. Marie-Nicole Cascio und Dominic Cascio gaben an, sie seien zum mutmaßlichen Zeitpunkt des Beginns der Übergriffe zwölf beziehungsweise acht Jahre alt gewesen. Das fünfte der Cascio-Kinder sowie die Eltern verweigerten eine Teilnahme an dem Interview.

Bekanntgabe nach „Leaving Neverland“

An die Öffentlichkeit traten die Cascios nach eigenen Angaben infolge der Dokumentation „Leaving Neverland“, die am 25. Januar 2019 erschien. Darin schildern Wade Robson und James Safechuck, was ihnen auf Jacksons Anwesen Neverland Ranch mutmaßlich widerfahren sein soll. Die Geschwister Cascio erklärten gegenüber „New York Times“, sie hätten Parallelen zu ihren eigenen Erlebnissen erkannt und sich daraufhin zur Veröffentlichung entschlossen.

In der Dokumentation beschreiben Robson und Safechuck Jackson als „einen Freund, ein Vater, eine emotionale Stütze in jeder Hinsicht“ – eine Beziehungsstruktur, die der behaupteten Nähe zur Cascio-Familie ähnelt.

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Laufendes Gerichtsverfahren

Im Februar 2026 reichten die Geschwister Klage gegen den Jackson-Nachlass ein und fordern mehrere Millionen US-Dollar Schadensersatz. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen; eine Entscheidung steht aus.