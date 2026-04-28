Viraler Kino-Trend: Fans tanzen bei „Michael“ – und die Debatte eskaliert

Bei der Vorführung von „Michael“ tanzen Zuschauer:innen mitten in der Vorstellung – und spalten damit das Netz. Der Trend macht aus Kinosälen ein MJ-Revival.

Seit dem 22. März 2026 läuft das Biopic „Michael“ über den gleichnamigen Pop-Star Michael Jackson in den Kinos. Der Film polarisiert und zieht viel Aufmerksamkeit auf sich – sowohl positive als auch verhaltene. Bei Kritiker:innen fällt er häufig durch und muss sich Vorwürfe bezüglich einer flachen Geschichte sowie einer ausbleibenden Beleuchtung der Vorwürfe, mit denen sich der Musiker auch zu Lebzeiten konfrontiert sah, gefallen lassen. Auch auf Rotten Tomatoes konnte das Biopic lediglich einen Score von 35 Prozent erzielen. Beim Box Office hingegen performt „Michael“ stark und erzielt mit bislang eingespielten 217 Millionen US-Dollar den erfolgreichsten Start eines Musik-Biopics aller Zeiten. Nun geht ein Trend rund um den Film viral und sorgt für gespaltene Meinungen.

Tanzende Kinogänger:innen

Der Streifen wartet mit den größten Hits des „King of Pop“ auf, die damals wie heute Millionen von Menschen zum Tanzen bringen. Das zeigt sich inzwischen auch während der Kinovorführungen. Aktuell geht ein Trend viral, bei dem Zuschauer:innen beginnen, während der Vorführungen zum Soundtrack zu tanzen.

Der Trend spaltet. Einige zeigten sich auf Plattformen wie X extrem genervt und machten klar, dass Tanzeinlagen auf Konzerte und nicht in Kinosäle gehören würden. Andere hingegen befürworteten die enthusiastischen Tanzeinlagen und gaben an, dass diese zu einem angeblich elektrisierenden Kinoerlebnis beitragen würden – manche sagten sogar, die Verfilmung sei auf diese Art und Weise zum besten Kinogang ihres Lebens geworden.

Reaktionen auf Social Media

Auf X ist eine regelrechte Debatte ausgebrochen. „Ich hatte eigentlich vor, mir „Michael“ morgen im Kino anzusehen, aber bei solchen Sachen möchte ich den Film lieber zu Hause anschauen“, schrieb jemand und teilte dabei ein Video, in dem ein Fan unter der Leinwand eine von Jacksons Tanzchoreografien nachahmte. „Wenn ich dafür bezahle, einen FILM zu sehen, will ich niemanden außer Michael tanzen sehen.“

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„Es ist ein Unterschied, ob man den Moment genießt oder allen anderen das Erlebnis verdirbt“, pflichtete eine weitere bei, während eine Dritte hinzufügte: „So etwas möchte ich gar nicht sehen. Als zahlender Kunde möchte ich lieber den Film sehen, für den ich bezahlt habe, und nicht irgendeinen narzisstischen Aufmerksamkeitssucher, der versucht, einen viralen Moment zu inszenieren.“

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Die Kritiker:innen bekam allerdings auch Gegenwind, und die tanzenden Fans wurden verteidigt. Ein Gegenkommentar lautete: „Ihr habt null Sinn für Spaß oder Humor. Ihr habt null Energie. Ihr seid jetzt alle Karens und ihr seid zum Kotzen.“ Ein weiterer verteidigte den Trend ebenfalls und nannte solche Kinogänge „ein Live-Konzert“ und „ein vollwertiges MJ-Revival.“

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Festzuhalten bleibt: Antoine Fuquas Werk polarisiert auf allen Ebenen und zieht Aufmerksamkeit auf sich – bei Kritiker:innen, Fans und an der Kinokasse gleichermaßen.