Mike Shinoda offenbart: Brad Delson tourt wegen Mental-Health-Themen nicht mit Linkin Park

„Er liebt den Tournee- und Live-Show-Lifestyle nicht“, legt Mike Shinoda über den Gitarristen offen.

Im September gaben sie ihr großes Comeback mit Sängerin Emily Armstrong bekannt, nun touren Linkin Park auch schon mit ihrer neuen Platte FROM ZERO (Release am 15. November) durch die Welt. Wer dabei fehlt: Gitarrist Brad Delson.

Auf dem Album vertreten, live abwesend

Während es auf FROM ZERO das Gitarrenspiel von Brad Delson zu hören gibt, lässt er sich bei den Konzerten nun von Alex Feder vertreten. Die Entscheidung habe laut Mike Shinoda wohl einen gesundheitlichen Background. So berichtete der Multiinstrumentalist und Sänger in der „Zach Sang Show“: „Für den Fall, dass jemand die Dynamik nicht versteht: Brad ist unser Gitarrist. Er ist in der Band, aber er hat erkannt, dass … es ist eine Art psychische Gesundheitssache.“

So richtig konkret wollte der 47-jährige Kalifornier nicht werden, doch fügte Shinoda hinzu: „Er liebt das Touren und den Live-Lebensstil nicht, und so ist er unser Gitarrist, aber er spielt nicht live. Er fand einen Typen namens Alex, der spektakulär ist, ein wirklich guter Gitarrist, und sie verstehen sich gut, und Brad wählte Alex, um seine Parts live zu spielen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gute Stimmung in der Band

Obwohl sich in der Aufstellung der Nu-Metal-Gruppe einiges getan hat – die Songs des 2017 verstorbenen Chester Bennington werden nun von Dead-Sara-Sängerin Emily Armstrong gesungen und Drummer Rob Bourdon wurde durch Colin Brittain ersetzt – soll eine positive Grundstimmung bei allen herrschen. Mike Shinoda sagte dazu in einem Podcast zur neuen Platte: „Die Dynamik von allen in der Band, aber vor allem von denen, die am längsten zusammen sind, die Dynamik ist so gut. Sie ist wirklich gut. Für mich ist es einfach die beste Kultur, die wir je hatten.“

Und weiter: „Ich sage das nicht als Kritik an der alten Besetzung. Ich sage das speziell über das Wachstum von Brad und Joe [Hahn] und Dave [Farrell] und mir. Alle sind in einer wirklich guten Position, und ein Teil davon ist vielleicht die Dankbarkeit, dass wir es wieder tun können“, so das Linkin-Park-Mitglied.

Deutschlandtour steht 2025 an

Im kommenden Jahr gehen Linkin Park auf größere Tour. Die Konzerttermine in Deutschland im Überblick:

16.06.2025 – Hannover, Heinz-von-Heiden-Arena

18.06.2025 – Berlin, Olympiastadion

01.07.2025 – Düsseldorf, MERKUR Spiel Arena

08.07.2025 – Frankfurt, Deutsche Bank Park

Der Vorverkauf der „From Zero World Tour 2025“ startet am 21. November um 10 Uhr.