Live-Shows geben der Sängerin nichts, denn: „Es gibt keine Verbindung. Es gibt keine Sicherheit.“

Trotz ihres Erfolg mit ENDLESS SUMMER VACATION hat Miley Cyrus für ihr aktuelles Album keine ausgedehnte Tour eingeplant. Ganz im Gegenteil: In einem Interview erklärt die Sängerin nun, dass ihr Konzerte wenig geben würden und sie deshalb auf Live-Shows verzichten würde. Der Grund dafür: „Es gibt keine Verbindung. Es gibt keine Sicherheit … Es ist auch nicht natürlich. Es ist so isolierend, denn wenn man vor 100.000 Menschen steht, ist man allein.“

Ihre letzte Tour, zur BANGERZ-Platte, fand 2014 statt. Und ja: „Das ist schon eine Weile her“, gibt die 30-Jährige zu. Warum herrschte danach so lange Konzert-Funkstille? Der britischen Vogue gegenüber formuliert Cyrus die Gig-Abneigung so: „Ich kann es nicht nur, ich will es auch nicht.“ Sie selbst stellte sich zuletzt die Frage: „Möchte ich mein Leben für das Vergnügen oder die Erfüllung anderer leben oder für mich selbst?“

Ihre Antwort an sich selbst darauf: „Vor Hunderttausenden von Menschen zu singen, ist nicht wirklich das, was ich liebe.“ Doch während sie das Spielen vor fremden Menschenmassen isolierend empfinden würde, wäre ihr eine Show vor Familie und Freund:innen schon lieber – beziehungsweise scherzt sie, auf die Frage hin, ob sie nicht doch für ein paar Gigs auf Tour gehen würde: „Ja, die Aman-Hotel-Tour. Ich singe in der Lobby für eine kostenlose Massage.“