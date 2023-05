Peinlicher Moment bei „Indiana Jones“-Premiere: Harrison Ford darf nicht neben seiner Frau sitzen

Fauxpas der Organisatoren oder doch ganz normales Prozedere? Bei der Premiere des neuen „Indiana Jones“-Films in Cannes durfte man einer seltsamen Szene zwischen Harrison Ford und seiner Ehefrau Calista Flockhart beiwohnen.

Bei der Premiere von „Indiana Jones and the Dial of Destiny“ bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes kam es am 18. Mai 2023 zu einer unangenehmen Situation: Calista Flockhart, die Ehefrau von Hauptdarsteller Harrison Ford, durfte nicht neben ihrem Mann in der ersten Reihe sitzen.

Ein Video zeigt, wie Ford und Flockhart Händchen haltend und unter Applaus im Saal erscheinen — und sich erstmal die Sitzordnung ansehen. Dabei bemerken die beiden sichtlich überrascht, dass sie nicht nebeneinander gesetzt wurden. Ford sitzt als Star des Films natürlich in der ersten Reihe, Flockhart (die in den 1990er-Jahren als Anwältin Ally McBeal in der gleichnamigen TV-Serie bekannt wurde) muss hinter ihm Platz nehmen. Was sich die beiden zuflüstern, hört man nicht — begeistert scheinen beide definitiv nicht davon zu sein, getrennt zu werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fauxpas — oder doch nicht?

Handelt es sich dabei um einen Fauxpas der Organisatoren? Nein, meinen einige Twitter-Nutzer. „Das ist normal für Cannes. In der ersten Reihe sitzt immer nur das Team des Films. Aber jemand hätte es ihnen vorher sagen sollen“, schreibt eine Person. „Ich möchte nicht diese Person sein, aber das ist das übliche Verfahren bei Filmpremieren: Der Partner des Schauspielers sitzt hinten, sodass das gesamte Ensemble in derselben Reihe vorne sitzen kann“, kommentiert eine Nutzerin. Andere zeigen sich empört: „Was für ein Bullshit ist dieser mangelnde Respekt“, echauffiert sich eine Person. „Was kannst du von Cannes schon erwarten, nachdem sie ihren mangelnden Respekt gegenüber Frauen gezeigt haben“, meint jemand anderes.

Eines steht fest: Ford und Flockhart scheinen von der Sitzordnung jedenfalls nichts gewusst zu haben. Geäußert haben sich beide bislang nicht dazu.