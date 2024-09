Mit Musikexpress zum Reeperbahn Festival nach Hamburg

Ein eigens mit Live-Musik ausgestatteter FlixTrain rollt am Dienstag von Berlin zum Kiez. ME-Leser:innen können dabei sein.

Am Dienstag startet er wieder: Der Reeperbahn Festival Train von Berlin nach Hamburg. Drei FlixTrain-Waggons sind eigens für Musikfreaks reserviert, rund 150 Leute aus der deutschsprachigen und internationalen Musikwelt werden an Bord sein.

Am 17.9. um 18.08 Uhr geht’s los ab Hauptbahnhof Berlin – auf dieser einzigartigen Reise finden Live-Gigs in den Waggons statt, für Verpflegung und Fun ist gesorgt. Die Livemusik kommt unter anderem vom Berliner Queer-Powerpop-Künstler Leopold und dem Subsonic Harmonizer und Producer Kalla, der sich via „Listen To Berlin“ einen Namen gemacht hat. Außerdem bringen Playtronica den Flix-Festival-Train zum Klingen.

Das Reeperbahn Festival ist eines der vielseitigsten in Deutschland: An vier Tagen bietet es mehr als 200 Konzerte in zahllosen Clubs, sowie Panels und Diskussionen rund um das Thema Musikwirtschaft. Unter den diesjährigen Live-Acts sind u.a. Noga Erez, Kate Nash, Dilla, Efterklang, Mighty Oaks und The Lemon Twigs. Festival-Tickets gibt’s ab 52 Euro.

