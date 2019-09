Mit No-Budget-Video: Kim Gordon veröffentlicht ihre neue Single „Air BnB“

Kim Gordon Live in Los Angeles am 2. Februar 2016

Am 11. September 2019 veröffentlichte Kim Gordon die zweite Single „Air BnB“ ihres kommenden Solo-Albums. Das dazugehörige Musikvideo ist eine sehr drastische (und lustige) Version eines Low-Budget-Clips geworden, da keinerlei Bilder oder Grafiken zu sehen sind, sondern alles, was eigentlich gefilmt werden sollte, in knappen Worten in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund beschrieben wird.

Kim Gordons Solo-Debüt NO HOME RECORD erscheint am 11. Oktober 2019. Am 20. August 2019 veröffentlichte sie bereits die erste Single „Sketch Artist“.

Die künstlerische Karriere von Kim Gordon, Mitbegründerin von Sonic Youth, hält seit mittlerweile über 40 Jahren an. In dieser Zeit trat Gordon überall auf der Welt auf und fand viele verschiedene Partner und Ansätze für ihre nicht immer nur musikalischen Projekte: Sie war und ist außerdem als bildende Künstlerin, Kuratorin, Produzentin und Modelabelbetreiberin aktiv.

NO HOME RECORD wurde produziert von Justin Raison und auf der Sphere Ranch in Los Angeles aufgenommen.

Die komplette Tracklist zu dem Album findet Ihr hier:

01. Sketch Artist

02. Air Bnb

03. Paprika Pony

04. Murdered Out

05. Don’t Play It

06. Cookie Butter

07. Hungry Baby

08. Earthquake

09. Get Your Life Back