Von Radiohead bis Beyoncé: 10 Musiker:innen, die dreist beklaut wurden

Wenn plötzlich das wichtigste Arbeitswerkzeug verschwindet: So traf es Radiohead, Sonic Youth, Heart und andere Künstler:innen.

Gitarren, Festplatten und ganze Trucks voller Instrumente – Artists wie Jonny Greenwood, Paul McCartney, Sonic Youth und Beyoncé mussten erleben, wie ihr wertvolles Equipment verschwand. Diese zehn Fälle zeigen, dass selbst Berühmtheiten vor dreisten Diebstählen nicht sicher sind – und welche Geschichten sich hinter den gestohlenen Schätzen verbergen.

1. Jonny Greenwood von Radiohead

Während einer Tournee von Radiohead im Jahr 1995 in den USA wurde eine Miet-Truck mit dem Equipment der Band gestohlen – darunter auch Jonny Greenwoods Gitarre – eine Ebony Frost Fender Telecaster Plus – und Verstärker. Das Instrument war Teil seines Haupt-Guitar-Setups Anfang der Karriere („The Bends“-Ära). Das Glück: Einige Jahre später wurde die Gitarre von einem Fan erkannt und an Greenwood zurückgegeben.

2. Sonic Youth

Am 4. Juli 1999 wurde ein Truck mit dem Touring-Equipment von Sonic Youth in Orange County, Kalifornien, gestohlen. Viele Gitarren, Bässe, Amps, Verstärker und Drum-Kit wurden entwendet, das Fahrzeug wurde leer aufgefunden. Erst Jahre später wurden zumindest einige Gitarren wiedergefunden.

Für Sonic Youth war dieser Verlust existenziell – ihre Instrumente waren maßgeschneidert, modifiziert und in vielen Songs verwendet. Der Diebstahl zwang sie, mit Ersatz-Gear und alten Geräten weiterzumachen, was sowohl logistische als auch kreative Auswirkungen hatte.

3. Beyoncé

Kompletthorror: Im Juli 2025 wurden bei einem Tour-Setup in Atlanta zwei Koffer mit Hard-Drives, fünf USB-Sticks mit unveröffentlichtem Material, Laptops und Tourpläne gestohlen – das Fahrzeug gehörte einem Choreographen von Beyoncé und so einige Dinge, die geheim bleiben sollten, wurden so entwendet …

4. Paul McCartney

1972 wurde Paul McCartneys ikonischer Höfner 500/1 Bass aus einem Van gestohlen, der für den Transport von Equipment genutzt wurde. Aber: Über 50 Jahre später wurde dieses Instrument wiedergefunden und zurückgegeben.

5. Heart

Kurz vor dem Tour‐Start von Heart im Jahr 2025 in Atlantic City wurden zwei „unersetzliche“ Instrumente der Band – eine speziell angefertigte Bariton-Telecaster (Nancy Wilson) und eine Vintage 1966 Gibson EM-50 Mandoline (Paul Moak) – gestohlen. Damit ging auch ein Teil ihrer einzigartigen Klangcharakteristika verloren.

6. Twenty One Pilots

2018 wurde der Gruppe während ihrer „Bandito“-Konzertreihe in den USA ein Teil ihres Live-Equipments aus einem Transportfahrzeug gestohlen – darunter Drum-Pads, Synthesizer und technische Ausrüstung, die für ihre Live-Shows entscheidend war. Teile des Equipments tauchten später in Online-Anzeigen wieder auf, was den Verdacht auf einen gezielten Diebstahl erhärtete. Und 2025: Twenty One Pilots wurden im Herbst erneut beklaut – sie bitten im Netz inständig um Rückgabe der geklauten Sachen.

7. Reezy

Im Jahr 2021 berichtete der Frankfurter Rapper, dass aus seinem geparkten Auto unter anderem ein Laptop, eine Laptoptasche und eine externe Festplatte gestohlen wurden – auf der Festplatte befanden sich sein neues Album sowie diverse Musik-Projekte, für die es keine Sicherheitskopie gab. Reezy sprach davon, dass es um „nicht viel weniger als seine Existenz“ gehe.