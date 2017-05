Mit Pixies, PJ Harvey, Franz Ferdinand und Euren Kindern: Warum das „A Summer’s Tale“ 2017 Eure Festival-Alternative werden könnte

Anfang August findet im niedersächsischen Örtchen Luhmühlen zum nunmehr dritten Mal ein Festival statt, das nicht unbedingt ein gewöhnliches Festival ist: Klar, auf dem „A Summer’s Tale“ treten Bands auf, mit zum Beispiel den Pixies, Franz Ferdinand, Element Of Crime und The Notwist sehr gute sogar. Neben den Konzerten aber gibt es – statt wie bei großen Festivals Bungeetürme, Riesenräder und EDM-Partyzelte – Lesungen, Comedy- und Theateraufführungen, verlustigen kann man sich zudem beim Yoga, Kochen, Studieren, Tanzen, Schauspielern, Kanufahren und Slackline, unter anderem. Kurzum: Selbst, wer abends um 22 Uhr in seinem Zelt oder Bett liegen möchte, findet tagsüber genug Möglichkeiten, sich auch ohne Moshpit und Bierbong auszupowern.

„A Summer’s Tale“: Das Programm

Die Pixies spielen beim „A Summer’s Tale“ ihr bisher einziges Deutschlandkonzert 2017. Die weiteren Auftritte im Überblick:

PIXIES | PJ HARVEY | FEIST | FRANZ FERDINAND | ELEMENT OF CRIME | BIRDY | CONOR OBERST | JOHNOSSI | STEREO MC’S | THE NOTWIST | BEAR’S DEN | THE COMMON LINNETS | JUDITH HOLOFERNES | VON BRÜCKEN | GET WELL SOON | UNTER MEINEM BETT | CIGARETTES AFTER SEX | ELECTRIC SWING CIRCUS | BERND BEGEMANN & DIE BEFREIUNG | DAN CROLL | RHONDA | WILLIAM MCCARTHY | BLAUDZUN | THOMAS DYBDAHL | TASH SULTANA | A TALE OF GOLDEN KEYS

Lesungen kommen von:

HEINZ STRUNK | ROCKO SCHAMONI | NAGEL | ARNO FRANK | JASMIN RAMADAN | STEVAN PAUL | NELE POLLATSCHEK | ZEIT FÜR ZORN | GESA NEITZEL | GÜNTER MÄRTENS

Und weil dieses Programm nun mal nicht unbedingt Kids U20 anspricht, sondern auch Musik- und Kulturinteressierte Ü30, haben die Veranstalter gleich doppelt an ihr Publikum gedacht: Kinder mitbringen ist nicht nur geduldet, sondern erwünscht. Sie kriegen tagsüber ihre eigene, nicht ganz so laute Livemusik, Plattdeutschkurse, Kindertanz, eine Zwergstadt und so weiter.

Das „A Summer’s Tale“ findet vom 02. bis zum 05. August 2017 in Luhmühlen statt. Es gibt 1-, 2- und 4-Tages-Tickets, dazu Kombipakete inklusive Übernachtung und Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Programmteaser

https://www.youtube.com/watch?v=K7KMOp0uaXw Video can’t be loaded: A Summer’s Tale Festival 2017 – Programmteaser #5 (https://www.youtube.com/watch?v=K7KMOp0uaXw)

