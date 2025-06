Smartwatches auf Festivals: Wann das Deaktivieren sinnvoll ist

Das Hurricane Festival in Scheeßel und das Southside Festival in Neuhausen ob Eck stehen wieder an, die am kommenden Wochenende zehntausende Musikfans anziehen werden. Für viele gehört neben Zelt, Sonnencreme und Regenponcho auch die Smartwatch zum festen Festival-Equipment. Kein Wunder – sie ist praktisch, zeigt Nachrichten an, trackt Schritte und kann im Notfall sogar Hilfe rufen. Doch genau diese Sicherheitsfunktion kann auf Festivals zum Problem werden.

Was bei einem Sturz im Alltag nützlich sein kann, sorgt auf Festivals für Verwirrung: Die Sturzerkennung von Smartwatches wie der Apple Watch oder ähnlichen Modellen. Sie erkennt starke Erschütterungen, etwa durch einen Sturz, und wählt automatisch den Notruf, wenn der:die Trägerin nicht reagiert.

Falsche Notrufe durch Moshpits & wilde Tänze

Das Problem: In Moshpits oder bei Konzerten, bei denen gesprungen und geschubst wird, werden genau solche Bewegungen ausgelöst. Die Uhren deuten das häufig fälschlicherweise als Notfall.

Erst kürzlich musste die Polizei in Großbritannien eingreifen, nachdem beim Download Festival laut „Netzwelt“ gleich mehrere Fehlalarme bei der Notrufzentrale eingingen, ausgelöst durch Smartwatches im Moshpit. Die Einsatzkräfte verloren dadurch Zeit und Ressourcen, die im echten Notfall entscheidend sein könnten.

Polizei rät zur Deaktivierung während Konzerten

Um Fehlalarme zu vermeiden und den Rettungsdienst nicht unnötig zu belasten, empfehlen auch deutsche Behörden: Smartwatches während intensiver Konzertmomente, vor allem im Moshpit, entweder auszuschalten, in den Flugmodus zu versetzen oder zumindest die Notfallfunktion vorübergehend zu deaktivieren.

Natürlich bleibt die Smartwatch ein nützliches Tool, von Navigation übers kontaktlose Bezahlen bis hin zur Gesundheitsüberwachung. Doch technische Hilfe ersetzt nicht den gesunden Menschenverstand. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich vorab mit den Einstellungen seiner Uhr vertraut machen und im Zweifelsfall die automatische Notruffunktion nur dann aktivieren, wenn sie wirklich notwendig ist.

Tipp: So deaktivierst du die Sturzerkennung (Apple Watch)