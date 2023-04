Mit Radiohead, Beastie Boys und Florence: Hört den „Guardians of the Galaxy Vol. 3“-Soundtrack hier im Stream

Am 3. Mai startet Volume 3, also der dritte Teil der „Guardians of the Galaxy“-Reihe aus Marvels Cinematic Universe in den deutschen Kinos. Regie führte erneut James Gunn, in den Hauptrollen sind Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan,

Pom Klementieff, Will Poulter und Sean Gunn zu sehen. Im US-Original leihen Vin Diesel Groot und Bradley Cooper Rocket ihre Stimmen. In Deutschland wird Rocket von Fahri Yardim gesprochen.

Der Soundtrack zum neuen Film erscheint ebenfalls am 3. Mai auf CD sowie als Download. Im Stream aber ist er schon jetzt zu hören – und die Tracklist hat es erneut in sich: „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ startet mit einer Akustikversion von Radioheads „Creep“. Außerdem sind unter anderem Florence + The Machine mit „Dog Days Are Over“, Faith No More mit „We Care A Lot“, Bruce Springsteen mit „Badlands“, Heart mit „Crazy on You“, die Beastie Boys mit „No Sleep Till Brooklyn“ und, wie schon im Trailer, Spacehog mit „In the Meantime“ zu hören.

Hört den Soundtrack innerhalb der offiziellen Mixtape-Playlist hier im Stream: