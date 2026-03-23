Moby-Konzert in Dresden 2026: Tickets, Termin und Show-Infos

Moby tritt im Sommer bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden auf. Was die Karten kosten und was sonst noch wichtig ist, erfahrt ihr hier.

Moby ist derzeit wieder verstärkt live unterwegs – und macht dabei auch Halt in Deutschland. Am 11. August tritt der US-amerikanische Musiker in Dresden auf, im Rahmen der Filmnächte am Elbufer.

Präsentiert wird das Konzert vom MUSIKEXPRESS. Tickets sind aktuell für rund 70 Euro erhältlich und können zum Beispiel über Eventim bezogen werden. Damit gehört die Show zu den musikalischen Highlights des Sommers in der sächsischen Landeshauptstadt.

Was Moby als Künstler ausmacht

Moby steht seit Jahrzehnten für eine einzigartige Mischung aus elektronischer Musik, Ambient, Punk-Attitüde und spirituellen Einflüssen. Sein Sound verbindet clubtaugliche Beats mit emotionaler Tiefe, oft ergänzt durch Gospel-, Blues- oder Soul-Samples. Gleichzeitig ist er bekannt für seine klare Haltung: Ob Veganismus, Tierrechte oder gesellschaftspolitische Themen – seine Musik und öffentliche Persona sind eng mit seinen Überzeugungen verknüpft.

Karriere und Durchbruch

Seinen internationalen Durchbruch feierte Moby Ende der 1990er-Jahre mit dem Album „Play“, das durch zahlreiche Lizenzierungen in Filmen und Werbespots weltweite Bekanntheit erlangte. Tracks wie „Porcelain“ oder auch „Why Does My Heart Feel So Bad?“ machten ihn zu einem der ersten Elektronik-Acts, die den Sprung in den Mainstream schafften, ohne ihre künstlerische Identität zu verlieren. In den Jahren danach blieb er problemlos produktiv, experimentierte mit verschiedenen Genres und veröffentlichte regelmäßig neue Musik – sowohl kommerziell erfolgreiche als auch bewusst reduzierte, introspektive Werke.

Herkunft und musikalische Anfänge

Geboren wurde Moby als Richard Melville Hall in New York. Seine musikalische Laufbahn begann bereits in jungen Jahren: Er spielte zunächst klassische Instrumente wie Gitarre und Klavier, bevor er in der Punk- und Hardcore-Szene aktiv wurde. In den 1980er-Jahren war er Teil verschiedener Bands, ehe er sich zunehmend der elektronischen Musik zuwandte. Die Clubkultur der späten 80er- und frühen 90er-Jahre, insbesondere in New York, spielte eine entscheidende Rolle für seine Entwicklung als Produzent und DJ.

Einflüsse und musikalische Wurzeln

Mobys Musik ist stark geprägt von einer ungewöhnlich breiten Palette an Einflüssen. Neben elektronischen Pionieren aus Techno und House zählen auch Gospel, Blues und klassische Musik zu seinen Inspirationsquellen. Besonders prägend war seine Faszination für alte Field Recordings amerikanischer Spirituals, die er später in seine Tracks integrierte. Gleichzeitig bleibt die rohe Energie des Punk ein zentraler Bestandteil seines künstlerischen Selbstverständnisses – eine Mischung, die sich auch bei seinem Auftritt in Dresden wieder zeigen dürfte.