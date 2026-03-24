Moby nennt „Lola“ von The Kinks transphob – Dave Davies wehrt sich

Moby nennt „Lola“ der Kinks transphob – Dave Davies antwortet mit einem Statement der Trans-Ikone Jane County und verteidigt das musikalische Erbe seines Bruders Ray.

Vor Kurzem machte Moby mit einem umstrittenen Statement auf sich aufmerksam. Dabei sprach er über einen Song, den er heutzutage nicht mehr hören könne – und richtete dabei Vorwürfe an The Kinks für einen ihrer bekanntesten Titel. Dave Davies ließ das nicht auf sich sitzen. Worum geht es beim Streit zwischen den beiden Musikern?

Ist der Song „Lola“ transphob?

Am Sonntag, dem 22. März 2026, wurde ein Interview mit Moby mit dem „Guardian“ veröffentlicht. Dabei sprach er über einen bestimmten Song, den er heutzutage nicht mehr hören könne: „Lola“ der Band The Kinks. Moby warf ihnen vor, in dem Song transphob zu sein. Im Interview sagte er: „„Lola“ von den Kinks tauchte in einer Spotify-Playlist auf, und ich fand den Text eklig und transphob.“ Er führte weiter aus: „Ich mag ihre frühen Songs, aber ich war wirklich überrascht, wie unausgereift die Texte sind.“

Welche Liedzeilen er dabei genau meinte, spezifizierte er nicht. Im Song von 1970 singt Ray Davies unter anderem ins Deutsche übersetzt: „Mädchen werden zu Jungen und Jungen zu Mädchen / Es ist eine durcheinandergebrachte, verwirrte, auf den Kopf gestellte Welt – außer für Lola.“ Damals wurde der Song als Hymne für die LGBTQ-Szene gefeiert. Genau das war die Absicht des Sängers – so sagte er einst über seinen Song: „Ich habe mich ein wenig über Dragqueens informiert. Ich bewundere alle, die sich aufraffen und das werden, was sie sein möchten.“

Dave Davies antwortet auf die Kritik

Die Kritik ließ Dave Davies, Bruder und Band-Mitglied von Ray Davies, nicht auf sich sitzen. Auf der Plattform X teilte er ein Statement, das die Band damals von der Trans-Ikone und Punk-Sängerin Jane County erhalten hatte.

Dazu schrieb Dave Davies: „Ich fühle mich zutiefst gekränkt, dass Moby meinem Bruder vorwirft, er sei „unentwickelt“ oder in irgendeiner Weise transphob.“

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Im Statement von Jane County hieß es: „Als ich den Song hörte, war ich sowohl begeistert als auch erstaunt, dass die Kinks einen Song über eine Transperson singen würden, und fragte mich, ob das noch jemandem aufgefallen war! Wer war cool oder hip genug, um zu erkennen, worüber die Kinks da sangen! „Lola“ wird für mich immer einer dieser Songs bleiben, die sozusagen „das Eis gebrochen“ haben! Ein Song, der Barrieren abbaut und ein Thema, das früher tabu war, in den Vordergrund rückt und es ganz natürlich klingen lässt, einen Song über ein „Mädchen“ namens Lola zu singen! Ich glaube nicht, dass die Radiosender das Thema aufgegriffen haben, aber viele Fans haben es getan, und das ist es, was wirklich zählt … Da ich selbst trans bin, wird dies immer ein ganz besonderer Song für mich bleiben.“