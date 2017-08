„Molly’s Game“-Trailer: Drehbuch-Guru Aaron Sorkin feiert sein Regiedebüt

Den besten Dialog in Hollywood-Produktionen schreibt seit einigen Jahren Aaron Sorkin. Der Autor ist für die Drehbücher von „Moneyball“, „The Social Network“ und „Steve Jobs“ verantwortlich gewesen – alles Filme, die über ihre pointierten, äußerst cleveren Gespräche in Erinnerung geblieben sind. Nun setzt sich Sorkin erstmals selbst auf den Regiestuhl.

In „Molly’s Dream“ organisiert die ehemalige Olympionikin Molly Bloom Poker-Spiele mit schwindelerregenden Einsätzen, illegal und exklusiv. Irgendwann stürmt dann das FBI eines von Mollys Events und sie landet vor Gericht, mit heiklen Informationen über Hollywood-Stars und Wirtschaftsbossen im Gepäck. An Mollys Pokertisch saßen Stars wie Ben Affleck und Tobey Maguire.

Die Geschichte von Molly Bloom ist wahr, sie veröffentlichte ein Buch über ihre Karriere im Glücksspiel-Sektor. In der Verfilmung übernehmen Kevin Costner, Idris Elba und Michael Cera Schlüsselrollen. Der Film startet im November in den USA, in Deutschland wird er kurz darauf erscheinen. Ein genauer Termin steht in Deutschland aber noch nicht fest.

Den ersten Trailer zu „Molly’s Game“ könnt Ihr Euch hier anschauen, darunter findet Ihr ein Video von der echten Molly Bloom: