Sexuelle Belästigung: Schwere Vorwürfe gegen Morgan Freeman

Laut einem Bericht von CNN soll der Schauspieler Morgan Freeman in der Vergangenheit mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Acht Personen haben ausgesagt, dass Freeman sich ihnen gegenüber unangemessen verhalten habe oder sexuell aggressives Verhalten an den Tag gelegt habe – oft an Filmsets.

So soll der 80-Jährige einer Mitarbeiterin an einem Filmset mehrfach den Rock hochgezogen oder es zumindest versucht haben, dazu fielen immer wieder anzügliche und unangemessene Äußerungen. Der Schauspieler, der 2005 einen Oscar als bester Nebendarsteller gewann, soll für ein Umfeld gesorgt haben, in dem Frauen bewusst auf enge Kleidung verzichtet haben. Die Crew-Mitglieder hätten die ständigen anzüglichen Kommentare Freemans nicht mehr ausgehalten.

CNN hat im Zuge der Recherchen einen Fragenkatalog an Freeman geschickt, der Schauspieler ließ diesen allerdings unbeantwortet. Nun, nachdem die Geschichte öffentlich wurde, reagierte der Schauspieler mit einem schriftlichen Statement. Er entschuldigt sich darin bei all jenen, die sich respektlos von ihm behandelt fühlten. „Jeder, der mich kennt oder mit mir gearbeitet hat, weiß, dass ich keine Person bin, die andere willentlich verletzen würde, oder sie wissentlich in eine Situation bringen würde, in der sie sich unwohl fühlen.“

„you need to have a large amount of respect for the ladies“

Durch die Berichterstattung von CNN wird aktuell ein Interview des 80-Jährigen aus dem Jahr 2011 hochgespült. Damals saß Freeman mit CNN-Moderator Piers Morgan vor laufenden Kameras und sprach darüber, wie man denn nun Frauen anlockt oder ob man selbst hinter ihnen her sein sollte. Rückblickend hätte er das Interview mit Sicherheit lieber nicht gegeben: