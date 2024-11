MTV Europe Music Awards: Alle Gewinner:innen im Überblick

Taylor Swift lag bereits bei den Nominierungen vorne, nun zog sie mit den meisten Siegen nach.

Die Zeit der Preisverleihungen nimmt Fahrt auf. Am 10. November waren die MTV Europe Music Awards dran. Hier sind alle Auszeichnungen auf einen Blick.

30 Jahre MTV Europa Music Awards

Die Veranstaltung fand in Manchester statt, die Moderation übernahm ein drittes Mal Sängerin Rita Ora. In der Co-op Live Arena freuten sich internationale Musiker:innen über Preise, außerdem gab es Live-Auftritte. Dabei feierten Die MTV Europe Music Awards zeitgleich ihr dreißigjähriges Bestehen sowie die Wiederaufnahme. 2023 wurde das Event wegen des kurz zuvor erfolgten Kriegsausbruchs zwischen Israel und der Hamas abgesagt.

Taylor Swift: Preiskönigin

Als im Oktober die Nominierungen bekannt gegeben wurden, lag Taylor Swift ein zweites Jahr in Folge vorne: Sieben Mal war die US-Amerikanerin nominiert. Vier Awards konnte sie mit nach Hause nehmen. Beyoncé, Kendrick Lamar, Lisa und Ayra Starr waren jeweils sechs Mal nominiert. Keine:r von ihnen konnte am Ende Swift in Auszeichnungen übertreffen – aus dieser Runde wurde lediglich Lisa überhaupt prämiert. Bei den MTV Europe Music Awards entscheidet ein Fan-Voting über die Preise. Lediglich die Auszeichnung für das beste Musikvideo wird von MTV ausgewählt.

Hier alle Gewinner:innen im Überblick:

Best Song

Sabrina Carpenter: „Espresso“

Best Video

Taylor Swift feat. Post Palone: „Fortnight“

Best Artist

Taylor Swift

Best Collaboration

Lisa feat. Rosalía: „New Woman“

Best New

Benson Boone

Best Pop

Ariana Grande

Best Afrobeats

Tyla

Best Rock

Liam Gallagher

Best Latin

Peso Pluma

Best K-Pop

Jimin

Best Alternative

Imagine Dragons

Best Electronic

Calvin Harris

Best Hip-Hop

Eminem

Best R&B

Tyla

Best Live

Taylor Swift

Best Push

Le Sserafim

Biggest Fans

Lisa

Best UK & Ireland Act

Raye

Global Icon

Busta Rhymes

Pop Pioneers

Pet Shop Boys