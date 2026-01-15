Muse canceln kurzfristig: Warum die Band vier Konzerte absagen musste

Erfahrt hier mehr zu den „unvorhergesehenen Umständen“.

Muse mussten mehrere Gigs ihrer Tour im Februar 2026 wieder absagen. Betroffen sind Auftritte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika und Indien. Was steckt dahinter?

Absage erfolgt aus „unvorhergesehenen Gründen“

Die Band teilte über den Veranstalter Live Nation mit, dass die geplanten Konzerte „aufgrund unvorhergesehener Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen“ nicht stattfinden könnten. Ursprünglich sollte die Tournee vier Stationen umfassen: die Etihad Arena in Abu Dhabi am 4. Februar, Johannesburg am 7. Februar, Kapstadt am 11. Februar sowie Bengaluru am 14. Februar.

Konkret wurde die Gruppe um Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme und Dominic Howard jedoch nicht. Im Statement hieß es lediglich weiter: „Dies war eine sehr schwierige Entscheidung, die wir nicht leichtfertig getroffen haben.“ Weiterhin ließen Muse Karteninhaber:innen wissen: „Es tut uns aufrichtig leid für alle, die Tickets gekauft haben, und wir danken für euer Verständnis.“

Aktueller Status: Arbeit am zehnten Studioalbum

Derzeit arbeitet die Band an ihrem zehnten Studioalbum. Das letzte Album „Will Of The People“ erschien 2022. Als ersten Vorgeschmack auf das neue Material veröffentlichte die Band im vergangenen Jahr den Song „Unravelling“. Hier anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Songs wurden bislang nicht veröffentlicht und der Zeitplan von Muse bleibt für die Öffentlichkeit weiterhin unklar.

Bassist kündigt neue Musik für 2026 an

Bassist Chris Wolstenholme hatte aber in einem Interview über die Zukunftspläne von Muse gesprochen. „Ich denke, wir werden ziemlich bald mit der Arbeit an der nächsten Platte beginnen“, sagte er einst gegenüber „NME“. Er prognostizierte weiterhin: „Ich würde vermuten, dass 2026 ein neues Album kommen wird, sofern keine Katastrophen passieren.“ Ganz der Profi ließ er sich jedoch nicht weiter in die Karten blicken.

Wie steht es um Deutschlandkonzerte von Muse?

Aktuell gibt es keine geplanten Konzerttermine in deutschen Gefilden von Muse.