Muse kündigen zehntes Album „The Wow! Signal“ an

Muse kündigen ihr zehntes Studioalbum „The Wow! Signal“ an – inklusive erster Single „Be with you" mit Kirchenorgel, Elektronik und Rock-Gitarren.

Muse sind zurück. Mit „The Wow! Signal“ kündigt die Alternative-Rock-Band ihr zehntes Album an. Die Bekanntgabe kam zur Freude vieler Fans gleich mit einem Track.

Neue Single „Be With You“

Bei dem bereits veröffentlichten Song handelt es sich um „Be With You“. Die britische Gruppe teaserte ihn bereits früher im Monat an. Er markiert gemeinsam mit „Unravelling“ von 2025 den Auftakt zum neuen Album – beide Songs werden darauf vertreten sein. Das finale Werk erscheint am 26. Juni 2026.

Die erste Single des Albums kommt mit einem aufregenden Mix daher: Sie beginnt mit einer Kirchenorgel, bevor sie eine treibende elektronische Richtung einschlägt, die von Rock-Gitarren unterstützt wird.

Dazu singt Frontmann Matt Bellamy (übersetzt): „Es scheint, als wäre mein Licht erloschen, ich habe mein ganzes Glück aufgebraucht / Ich muss mich ins Feuer stürzen / Eine höhere Macht finden und nach etwas Neuem greifen / Ich habe das Gefühl, mein Leben hat gerade erst begonnen – es kann nicht einfach mit irgendjemandem sein / Es muss mit dir sein.“ Der Song wurde mit einem passend cineastischen Musikvideo veröffentlicht.

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„Ein kosmisches Mysterium“

In einem Pressetext zum Album heißt es: „,The WOW! Signal‘ hat seinen Titel von einem der faszinierendsten interstellaren Rätsel des letzten Jahrhunderts – einem starken, 72 Sekunden langen Funkimpuls, der 1977 entdeckt wurde und aus dem Sternbild Schütze stammte; seine Bandbreite und Intensität ließen auf eine mögliche außerirdische Quelle schließen.“

Weiter heißt es: „Der Astronom, der diese Anomalie entdeckte, umkreiste bekanntlich die mittlerweile ikonische Zeichenfolge ,6EQUJ5‘ und schrieb ,WOW!‘ daneben auf den Ausdruck – wodurch er dem Signal seinen Namen gab und ihm einen festen Platz in der Wissenschafts- und Popkultur sicherte.“

Das Album soll „eine Mischung aus kosmischem Geheimnis, existenzieller Hoffnung und der berauschenden Aussicht auf Kontakt mit etwas, das weit über uns hinausgeht“ thematisieren.

Wie reagieren Fans auf die erste Single?

Die Reaktionen der Fans auf den ersten Song des neuen Albums fielen gemischt aus. Viele äußerten sich begeistert über die Musik. So schrieb ein Fan auf YouTube: „Muse braucht kein Genre – sie sind ein Genre.“ Ein weiterer schrieb auf X: „Die beste Band der Welt ist zurück! Was für ein Intro und Outro! Ich liebe eure Vielseitigkeit und kann es kaum erwarten, den Rest des Albums zu hören. Ihr habt mein Leben in so vielerlei Hinsicht verändert, und ich werde immer mit euch sein.“

Auf Reddit hingegen fanden sich auch kritische Stimmen. Ein Kommentar lautete: „Ich verstehe ihre neue Vorliebe nicht, in den neueren Songs nur kurz in einen Riff hineinzustreichen und sich dann sofort wieder zurückzuziehen.“