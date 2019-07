Nach erster eigener Single: Felix Kummer eröffnet Plattenladen in Chemnitz

Popkolumne, Folge 25

Blümchen, Scooter, Reinhold Beckmann – Happy Hardcore 2019: Die Popwoche im Überblick

In der Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Julia Lorenz die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Platten, welche Serien lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Die neue Folge zur KW 28 stellt zudem existentielle Fragen: Wenn Blümchen und HP Baxxter den Festivalsommer retten, was sagt das über die Open-Air-Szenerie allgemein? Wie dreist will sich "Stranger Things" eigentlich noch bei 80er-Teenie-Blockbustern bedienen? Gibt es noch Stimmeffekte jenseits von Autotune? Ey, und was sollte überhaupt je das Gehubere um die nervigen Motorpsycho?