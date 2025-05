Die 10 schönsten Vinyl-Momente in Filmen

Wir haben durch unsere Filmsammlungen geschaut und diese Liste der 10 schönsten Vinyl-Momente zusammengetragen – natürlich mit „High Fidelity“, aber auch mit vielen nicht so naheliegenden Streifen.

Nachdem der nerdige Pfadfinder Sam und seine Suzy durchgebrannt sind, tanzen sie in ihrem idyllischen Zeltlager zum Sound ihres Kofferplattenspielers einen wunderbar euphorischen Freiheits-Boogie-Woogie.

Beginn einer Rockjugend und Reporterkarriere: „Die Lieder sagen alles“, flüstert seine große Schwester dem jungen William weihevoll zu und vererbt ihm damit ihre Plattensammlung.

Plattenschmuggelalltag in Ostberlin: Wuschel (Robert Stadlober) kauft für ein ganzes DDR-Monatsgehalt EXILE ON MAIN ST., die ihn erst in Gefahr bringt und dann das Leben rettet, als sie versteckt unter seiner Jacke die Pistolenkugeln eines Grenzsoldaten abfängt.

High Fidelity (2000)

Ganz normaler Wahnsinn – oder Samstag im Plattenladen: „You don’t have it? That is perverse! Don’t tell anybody you don’t own fucking BLONDE ON BLONDE“, motzt Jack Black als freakiger Platten-Nerd einen Kunden an.

Die Verurteilten (1994)

Im Gefängnisdrama bricht der zu lebenslanger Haft verurteilte Andy (Tim Robbins) in das Büro der Aufseher ein und legt eine italienische Opernarie auf, an der er über Lautsprecher alle anderen Insassen teilhaben lässt – „und für einen kurzen Moment fühlten wir uns alle frei“.

A Clockwork Orange (1971)

Der Kleinkriminelle Alex streift zu einer Synthie-Version von „Freude schöner Götterfunken“ durch einen superfuturistischen Plattenladen.

Einem der fiktiven Bandnamen dort verdankten später Heaven 17 ihren Namen.

Lilo & Stitch (2002)

Der verrückte Außerirdische offenbart als Hund getarnt im Haus seiner hawaiianischen Familie erstaunliche Fähigkeiten: Legt man seinen Finger auf Vinylrillen, wird er zum lebendigen Plattenspieler.

Jackie Brown (1997)

Als drogenschmuggelnde Stewardess unterhält sich Pam Grier im Bademantel mit ihrem Bewährungshelfer über ihre Plattensammlung: „I never got into the CD revolution“, gibt sie zum Sound der Delfonics zu.

Mars Attacks! (1996)

Unterschätze niemals die Macht des Vinyls!

Gut, dass die bösen Marsianer bei der tattrigen Großmutter vorbeischauten: Die Jodel- Country-Musik, der sie gerade auf ihrem alten Plattenspieler lauscht, lässt die Köpfe der Aliens explodieren.

The Virgin Suicides (1999)

Alles beginnt mit Todd Rundgrens „Hello, It’s Me“.

Als wäre es ihre einzige Sprache in der engen 70er-Jahre-Vorstadtwelt, kommunizieren die streng behüteten Lisbon-Schwestern mit den Nachbarsjungen nur durch Schallplatten, die sie sich gegenseitig am Telefon vorspielen.