Nach Paralympics: Ines Anioli verteilt Seitenhieb auf Luke Mockridge

Luke Mockridge hat Riesenärger. Und seine Ex Ines Anioli scheint ihm einen mitzugeben.

Harte Zeiten für Luke Mockridge: Nach seiner Schmähungen von Sportlern mit Behinderungen bei den diesjährigen Paralympics hat sein Sender Sat 1 kurzerhand seine neue Comedysendung, die am heutigen Montag (09. September 2024) ausgestrahlt werden sollte, abgesetzt. Den Shitstorm bekam er dazu – viele Menschen finden, der 35-Jährige hat diesmal den Bogen mächtig überspannt. Die Cancel Culture könnte beim Komiker endgültig zuschlagen.

Vor seiner erbärmlichen Podcasteinlage – davor auch ein umstrittener Auftritt in Andrea Kiewels ZDF-„Fernsehgarten“ – war Luke Mockridge schon einmal Thema der Nation.

Im April 2019 erhob Mockridges Ex-Freundin, die Komikerin und Podcasterin Ines Anioli, in ihrem Podcast den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung gegen einen namentlich nicht benannten ehemaligen Partner. Sie erstattete später Strafanzeige gegen Mockridge. Das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren wurde mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt – und Aniolis Beschwerde gegen die Einstellung abgewiesen.

Im August 2021 äußerte sich Mockridge mit einer Stellungnahme auf Instagram, in der er die Vorwürfe von sich wies. Danach publizierte „Der Spiegel“ im September 2021 einen Artikel, in dem neben Anioli weitere Frauen anonym zu Wort kommen, die Mockridge übergriffigen Verhaltens bezichtigten.

Mockridge erzielte Teilsieg vor Gericht

Mockridge ging vor Gericht, erreichte die Streichung einiger Passagen aus dem Artikel. die Richter bezeichneten den Artikel als unzulässige Verdachtsberichterstattung. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Später tingelte er wieder durch die Lande.

Nun seine Äußerungen in einem Podcast. „Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.“

Ines Anioli hat am heutigen Montag eine Instagram-Story veröffentlicht. Die könnte sich – könnte sich – als Antwort auf Mockridges menschenverachtenden Kommentar verstehen lassen:

„Freunde, wenn ihr zu ner Conedy Show kommen wollt, wo ich am liebsten Witze über mich selber mache – you are welcome“. Soll heißen: Anioli macht nicht andere klein, sondern nur sich selbst (und macht natürlich Werbung für ihre neue Show).

Luke Mockridge hat sich am Samstag nach heftiger Kritik für seine umstrittenen Aussagen über die Paralympics-Teilnehmer entschuldigt. Auf Instagram betonte er, dass es nie seine Absicht gewesen sei, Menschen mit Behinderungen zu beleidigen, insbesondere während der Paralympischen Spiele. Dennoch nehmen ihm viele die Entschuldigung nicht ab, wie man schon in den Kommentarspalten auf Instagram lesen kann.

„Der Zuspruch – gerade von Menschen mit Behinderungen – war enorm und durchweg positiv“

Er erklärte, dass er aus seiner eigenen Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung schwarzen Humor kenne und schätze, aber es ihm in diesem Fall nicht gelungen sei, dies angemessen zu vermitteln. Zu seiner Entschuldigung postete er einen Clip aus seinem Bühnenprogramm, aus dem einer der gesagten Witze stammt und schrieb auch: „Die Jokes habe ich gemeinsam mit einem paralympischen Sportler und Comedian erarbeitet, um darauf aufmerksam zu machen, dass Mitleid oft die schlimmste Form der Ausgrenzung ist. Der Zuspruch – gerade von Menschen mit Behinderungen – war enorm und durchweg positiv.“