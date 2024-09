Luke Mockridge kriegt Podcaster-Support: „Dieser Mann hat alles verloren“

„Die Deutschen“-Macher stellen sich hinter Mockridge & überlegen, juristisch gegen Rufmord vorzugehen.

Es war eine Folge des „Die Deutschen“-Podcasts, in dem Luke Mockridge seine ableistischen Bemerkungen hinsichtlich der Paralympics-Athlet:innen mit den Hosts Shayan Garcia und Nizar Akremi teilte. „Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen“, so der vermeintliche Comedian. Garcia und Akremi lachten daraufhin. Weitere Sprüche und Gesten auf Kosten von Behindertensport folgten von dem Trio. Sie alle stehen nun in der öffentlichen Kritik. Doch die Podcast-Moderatoren wollen sich nicht kleinkriegen lassen und unterstützen überdies Mockridge weiterhin öffentlich.

„Wir haben keinen Mord begangen“

In einem zwölf Minuten andauernden Clip auf Instagram positionieren sich „Die Deutschen“-Macher und machen klar in Bezug auf Mockridge: „Dieser Mann hat alles verloren und euch reicht es immer noch nicht.“ Auch sich selbst nehmen sie in Schutz: „Wir haben keinen Mord begangen. […] Wir werden rechtlich gegen jeden, der Rufmord und Hetze betrieben hat, vorgehen“, so Shayan Garcia.

Ihren Podcast wollen sie nicht einstampfen, auch wenn Garcia und Akremi anfangs im Social-Video sagen „Wir haben zu viele Menschen verletzt, deshalb müssen wir die Reißleine ziehen“, machen sie weiter mit den Worten „Niemals! Hier wird gar nix beendet“.