„Menschenverachtend“: Luke Mockridge empört mit Paralympics-Witz

Eine ehemalige Spitzensportlerin kritisiert Mockridges Witze scharf – und spricht von „menschenverachtender Scheiße“.

Der Comedian Luke Mockridge sorgt mit Aussagen über die paralympischen Spiele für massive Kritik. Mockridge hatte sich im „Die Deutschen“-Podcast über Para-Athleten lustig gemacht. Dafür hagelt es Kritik von einer ehemaligen Spitzensportlerin.

Wie ein Video zeigt, sagte Mockridge zu den Podcast-Hosts: „Ich red auch über die Paralympics in meiner Show. Ich find das ja toll. Tolles Event für Inklusion. Aber das ist schon abgefahren. Der Erste, der ein anderes Land angerufen hat und gesagt hat: ‚Hey, du kennst doch die Olympischen Spiele. Ich habe eine ähnliche Idee. Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, oder? Sollen wir mal gucken, wer Schnellere hat’?“Dann lachte Mockridge und fügte hinzu: „Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.“

Sportlerin über Mockridge-Witz: „Menschenverachtende Scheiße“

Massive Kritik hagelt es von der Athletin Kristina Vogel. Vogel, eine ehemalige Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin, die seit einem Unfall im Jahr 2019 querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt, kommentierte dies in einer Instagram-Story: „Achtung und Vorwarnung für die Frage, warum Menschen sich den Mund fusselig reden, weil es immer noch welche gibt, die so eine menschenverachtende Scheiße erzählen und behinderte Menschen einfach so niedermachen! Hier einfach ein Beispiel … es ist unfassbar!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Luke Mockridge: Vorwürfe aus dem Jahr 2021

Auch in den Kommentaren auf der „Die Deutschen Podcast“-Instagramseite zeigen sich einige User alles andere als begeistert. „Ich dachte, ich hätte alle Abgründe des Internets gesehen, aber das … puh! Leute! Wenn eure Mütter das hören… sie schämen sich für euch! Zu Recht…“, schreibt eine Person. „Ich finde nicht mal Worte, um auszudrücken, wie schlimm ich dieses Reel finde. Wow“, meint ein anderer Instagram-Nutzer. „Das ist keine Comedy, das ist Ableismus und ihr lacht auch noch. Das Traurige ist: Ihr habt das Video bearbeitet, ihr habt es bewusst hochgeladen, ihr habt es euch mehrfach angehört und nicht mal dann etwas gemerkt“, meint eine andere Person.

Mockridge stand 2021 wegen Vorwürfen sexualisierter Gewalt von einer Ex-Partnerin im Kreuzfeuer der Kritik. Der Comedian stritt die Vorwürfe ab, das Verfahren wurde eingestellt. 2024 gestand er in einem Interview mit dem „Spiegel“ Fehlverhalten im Umgang mit Frauen ein. „Ich hatte eine fast sportliche Motivation, Frauen aufzureißen“, so Mockridge damals. „Für mein Fehlverhalten kann ich Verantwortung übernehmen und sagen: Ich war ein Arschloch, und das tut mir leid.“