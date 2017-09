Nach zwei Jahren kehrt Sam Smith mit neuer Single „Too Good At Goodbyes” zurück

Vor drei Jahren veröffentlichte Sam Smith sein Debütalbum IN THE LONELY HOUR und wurde damit schlagartig zum Weltstar. Er gewann vier Grammys, die Platte verkaufte sich bisher über 12 Millionen Male. Doch nach der Veröffentlichung des SPECTRE-Songs „Writing’s On The Wall” 2015 wurde es still um den Briten. Er löschte alle Profile auf sozialen Netzwerken und nahm sich eine Auszeit.

Jetzt ist Sam Smith aus der Versenkung gekrochen und veröffentlichte am Freitag seine neue Single „Too Good At Goodbyes”. Der Song wird auf dem zweiten Album “TPH-50HR” erscheinen.

Die Single entstand in Zusammenarbeit mit Smiths Co-Songwriter Jimmy Napes und Stargate. Laut eigener Aussage beruht der Song auf eigenen Erfahrungen in einer Beziehung. „Es geht darum, wie man immer besser damit umgeht, wenn der andere Schluss macht und man einen Korb bekommt”.

In den kommenden Tagen wird Sam Smith außerdem einige kleine Live-Shows spielen. Neben London, New York und Los Angeles kommt er auch für einen Termin nach Berlin. Die Location der Show am 18. September ist noch nicht bekannt.